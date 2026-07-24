Tercer día de bloqueos en la Del Valle; FGJCDMX responde a vecinos por despojos

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Bloqueos en la colonia Del Valle en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Vecinos de la colonia Del Valle mantienen un bloqueo por tercer día consecutivo para denunciar una red de despojo que afecta a los habitantes de la alcaldía Benito Juárez, y para pedir la intervención de las autoridades de la Ciudad de México.

Vecinos de la Del Valle denuncian red de despojos en la Benito Juárez

El pasado 21 de julio, habitantes de la Cerrada Matías Romero 18, en la Del Valle, denunciaron que tres mujeres invadieron una propiedad en dicho inmueble. Según la denuncia, las invasoras destruyeron las cámaras de seguridad, forzaron las cerraduras y pusieron nuevas chapas.

RATAS INVASORAS



Hoy 21Jul2026 a las 17:00 hrs, tres mujeres invadieron una propiedad ubicada en Cerrada Matías Romero #18 Colonia del Valle, Alcaldía BJ. Destruyeron las cámaras de seguridad, forzaron las cerraduras e instalaron nuevas chapas para apoderarse del inmueble.… pic.twitter.com/nGuGaVG5Ww — Enlace Del Valle (@EnlaceDelValle) July 22, 2026

Gracias a la intervención de los vecinos, se comprobó quién era la legítima propietaria del inmueble y las autoridades llevaron a ambas partes al Ministerio Público para llegar a un acuerdo.

A pesar de la intervención de las autoridades, dos de las invasoras siguen en la propiedad, por lo que los habitantes de la zona se organizaron para salir a las calles, realizar bloqueos y exigir una solución a su problemática.

De acuerdo con la denuncia, las invasoras de la Cerrada Matías Romero 18 forman parte de una red de despojos que opera en la alcaldía Benito Juárez. También hay reportes de robos similares en la colonia Villa de Cortés y en el número 57 de la Cerrada Matías Romero.

Sobre este último caso se sabe que ocurrió el 28 de abril de este año. En redes sociales circula un video que muestra a una integrante de esta red de despojos entrando ilegalmente al inmueble con la ayuda de policías o personas que aparentan ser oficiales.

🚨 ACTUALIZACIÓN. Esto es gravísimo.



Después de la invasión ocurrida anoche en Matías #18, un vecino nos informó que ¡ESTA MISMA MUJER PARTICIPÓ EN LA INVASIÓN DE OTRA VIVIENDA UBICADA EN LA MISMA CERRADA MATÍAS ROMERO #57 EL 28 DE ABRIL DE 2026!



Han pasado casi tres meses y… pic.twitter.com/obsFZBCouP — Enlace Del Valle (@EnlaceDelValle) July 23, 2026

Qué dice la CDMX sobre la red de despojos en la Benito Juárez

Ayer jueves, la alcaldía Benito Juárez emitió un comunicado para informar que no permitirá que “personas o grupos pretendan apropiarse de espacios o inmuebles que no les pertenecen”, y pidió la intervención de la Fiscalía de la CDMX para que esclarezca los hechos.

“La alcaldía Benito Juárez no es una instancia ni persecutora ni investigadora; eso corresponde a la Fiscalía y por eso creemos que por el bien de las y los vecinos y la tranquilidad de los que aquí vivimos en Benito Juárez, la Fiscalía de manera pronta y expedita emita una resolución al respecto para poder proceder conforme a derecho”, se lee en el comunicado.

Por su parte, la FGJCDMX informó que personal de Atención Ciudadana se acercó a los manifestantes que mantienen el bloqueo para escuchar sus demandas y ofrecer acompañamiento para formalizar las denuncias correspondientes. También se comprometió a instalar mesas de trabajo para atender cada caso.

El comunicado de la Fiscalía añade que desde el 21 de julio existe una carpeta de investigación para aclarar el despojo en la Cerrada Matías Romero 18 y actualmente continúan las diligencias correspondientes, juntando material de las cámaras de vigilancia y revisando la documentación necesaria.

“Los registros institucionales permitieron identificar dos denuncias anteriores, presentadas en junio por la misma persona y relacionadas con el mismo inmueble: una por allanamiento y otra por robo de objetos. Ambas corresponden a hechos distintos”, añadió la Fiscalía

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