Suben despojos en CDMX; cachan en flagrancia a invasora en Benito Juárez

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Los casos de despojo de viviendas en la Ciudad de México continúan generando preocupación. En la alcaldía Benito Juárez, cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer presuntamente intentó invadir una casa ubicada en la Cerrada Matías Romero 18, en la colonia Del Valle. Los hechos ocurrieron el 21 de julio de 2026, de acuerdo con los denunciantes.

El sistema de videovigilancia registró cuando la mujer presuntamente intentó retirar las cámaras de seguridad con un palo. Tras activarse la alarma, quienes se identificaron como los propietarios acudieron al inmueble y, según su versión, fueron agredidos por la presunta invasora mientras solicitaban apoyo de la policía.

Despojo de casa en Benito Juárez queda captado por cámaras

Los denunciantes aseguraron que, pese a presentar documentos para acreditar la propiedad del inmueble, los policías no retiraron a las personas que intentaban ocupar la vivienda.

Uno de los afectados, identificado como Omar Oviedo, afirmó que solicitaron apoyo de las patrullas y mostraron la documentación correspondiente, pero, según su testimonio, las autoridades no actuaron para desalojar a las presuntas invasoras.

Vecinos de la zona también intervinieron para respaldar a los propietarios y exigir que abandonaran la vivienda. Incluso señalaron a otras personas que, de acuerdo con sus dichos, podrían estar relacionadas con los hechos.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados al Ministerio Público. Sin embargo, de acuerdo con otra denunciante identificada como Dane, ninguna de las personas fue presentada en calidad de detenida y la mujer señalada fue puesta en libertad sin que, según su versión, se le solicitara acreditar la propiedad del inmueble o presentar identificación.

Vecinos mantienen bloqueo por presunto despojo

La actuación de las autoridades provocó la inconformidad de los habitantes de la zona. Desde el 22 de julio mantienen un bloqueo sobre Avenida Coyoacán para exigir una respuesta de las autoridades.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y junio de 2025 se denunciaron mil 901 casos de despojo en la Ciudad de México. En el mismo periodo de 2026, la cifra aumentó a mil 966.

Los afectados consideran que este delito va en aumento y sospechan de una posible colusión entre bandas dedicadas al despojo y autoridades. Hasta el momento, esa afirmación corresponde únicamente a la postura de los denunciantes presentada en el reportaje.

La investigación y la denuncia por estos hechos continúan.

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