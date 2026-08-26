Lluvias y granizo se prevén este miércoles en CDMX

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Prevén lluvias, chubascos y posible granizo en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México tendrá este miércoles 26 de agosto cielo de medio nublado a nublado, con ambiente fresco durante la mañana y temperaturas de entre 13 y 15 °C, de acuerdo con el pronóstico compartido.

Después del mediodía, el ambiente será de templado a cálido y aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos tanto en la CDMX como en el Estado de México. También se prevén descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Durante la tarde, las lluvias y chubascos podrían dejar acumulaciones de 5 a 25 milímetros en 24 horas. Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y existe la posibilidad de que se registre granizo.

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En la Ciudad de México, la temperatura máxima estimada será de 24 a 26 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 °C.

Además, se espera viento de componente norte de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

Para el Estado de México también se pronostica ambiente fresco durante la mañana, con condiciones frías principalmente en las zonas altas de la región.

Por la tarde, el ambiente cambiará de templado a cálido, con cielo medio nublado y probabilidad de lluvias y chubascos, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En el caso de Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de entre 20 y 22 °C.

Temperaturas previstas para este miércoles

Las condiciones previstas son:

Ciudad de México: mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C.

mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Toluca: mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C.

mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C. Lluvias y chubascos: acumulaciones de 5 a 25 mm en 24 horas.

acumulaciones de 5 a 25 mm en 24 horas. Viento: de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde de este miércoles 26 de agosto, la principal condición a considerar será la presencia de lluvias, descargas eléctricas y posible granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

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