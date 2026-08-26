Viven de milagro: auto queda prensado entre dos tráileres tras choque en CDMX

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Viven de milagro tripulantes del coche. Foto: Protección Civíl Miguel Hidalgo

Dos personas resultaron lesionadas luego de que el automóvil en el que viajaban quedara atrapado entre dos tráileres tras un fuerte choque en avenida Constituyentes, en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

El accidente dejó el vehículo con severos daños, luego de quedar prácticamente prensado entre las dos unidades de carga. La escena generó impacto por las condiciones en las que terminó el automóvil y por el hecho de que sus ocupantes lograron sobrevivir.

Así quedó este auto que quedó atrapado en medio de dos tráileres mientras circulaba sobre avenida Constituyentes, en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, #CDMX. Los ocupantes del vehículo sólo tuvieron lesiones leves, de acuerdo con Protección Civil. pic.twitter.com/6qf4lMrB6n — Nacho Lozano (@nacholozano) August 26, 2026

Auto quedó prensado entre dos tráileres en avenida Constituyentes

El fuerte choque ocurrió sobre avenida Constituyentes, a la altura de la colonia San Miguel Chapultepec, donde un automóvil quedó atrapado entre dos tráileres, de acuerdo con los reportes, dentro de la unidad viajaban dos personas, de 28 y 41 años, quienes resultaron lesionadas tras el impacto.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Cruz Roja, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

A pesar de que el vehículo terminó prácticamente aplastado entre las unidades pesadas, ambos ocupantes lograron sobrevivir y fueron atendidos por los cuerpos de emergencia que llegaron al lugar.

Choque provoca caos vial durante más de dos horas

El aparatoso percance provocó afectaciones a la circulación sobre avenida Constituyentes y otras vialidades cercanas a la zona de San Miguel Chapultepec.

Los severos daños en las unidades involucradas obligaron a los equipos de emergencia y a grúas de gran capacidad a realizar maniobras para retirar los vehículos y liberar la circulación, los trabajos en la zona se extendieron durante más de dos horas, lo que generó intenso caos vial en esta zona de la alcaldía Miguel Hidalgo.

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