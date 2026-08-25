A casi un año de la explosión de pipa en puente de La Concordia, el caso sigue sin cerrarse

GENERANDO AUDIO...

Casi se cumple un año de explosión en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro

A casi un año de la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que dejó 32 personas muertas, el proceso penal por la tragedia continúa abierto, informó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.

La funcionaria explicó que aún están pendientes dos acuerdos reparatorios relacionados con víctimas indirectas del accidente ocurrido en septiembre de 2025.

Falta acuerdo para la menor que sobrevivió al accidente

Uno de los casos pendientes corresponde a la bebé que sobrevivió a la explosión gracias a que su abuela, Alicia Matías Teodoro, la protegió con su cuerpo durante el siniestro.

De acuerdo con la Fiscalía, la resolución de este acuerdo reparatorio es necesaria para concluir una de las carpetas abiertas por lesiones culposas derivadas del accidente.

También siguen pendientes daños a infraestructura

El segundo acuerdo pendiente involucra a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y está relacionado con los daños ocasionados a la vía pública.

Bertha Alcalde explicó que en este caso aún continúan algunos peritajes para determinar con precisión las afectaciones generadas por el accidente.

“Básicamente un daño a la vía pública en donde todavía están terminando de hacer periciales, no hay un tema de coordinación de autoridades que se está terminando de dirimir, son dos casos, que también es un delito culposo y otro por lesiones culposas, el caso de la menor”, señaló.

La firma de los acuerdos cerraría el proceso penal

La fiscal capitalina indicó que, una vez concretados ambos acuerdos reparatorios y cumplidas las condiciones establecidas, el caso podría darse por concluido conforme a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Faltan estos dos casos. Si se celebran acuerdos reparatorios, en todos los casos se da por cerrado el caso porque el acuerdo reparatorio como tal es una vía que finaliza el proceso penal”, explicó.

Alcalde añadió que, una vez formalizados y cumplidos los acuerdos, la legislación ya no permite continuar con la judicialización de esos hechos.

La explosión de la pipa en el Puente de La Concordia ocurrió en septiembre de 2025 y se convirtió en uno de los accidentes más mortales registrados en la Ciudad de México en los últimos años.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.