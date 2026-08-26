Fiscalía CDMX detiene a dos por presunto fraude en examen de la UNAM

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Los detenidos fueron identificados como Edgar “N” y David “N”. FOTO: Fiscalía CDMX

La Fiscalía CDMX detuvo a Edgar “N” y David “N” por su posible relación con un esquema para responder el examen de ingreso a la UNAM en lugar de algunos aspirantes. Los hechos investigados habrían ocurrido durante mayo y junio de 2026.

Según la investigación, ambos habrían usado instalaciones y computadoras de la academia “Más Preparación” para contestar las pruebas en línea. La intención habría sido hacer parecer que los propios aspirantes estaban realizando el examen.

Así operaba el presunto fraude en el examen de la UNAM

El caso comenzó después de que se presentaron denuncias por estas prácticas. Más tarde, la UNAM compartió información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes tenían coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades.

Con la revisión de archivos digitales, entrevistas y datos relacionados con las evaluaciones, las autoridades ubicaron posibles vínculos con sedes de la academia e identificaron a Edgar “N” y David “N”.

La investigación también señala que algunos instructores podrían haber apoyado en este esquema.

Catean cuatro inmuebles y aseguran dispositivos

Con la información reunida, un juez autorizó las órdenes de aprehensión y cuatro cateos relacionados con el caso.

Este 25 de agosto, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a los dos hombres, quienes quedaron a disposición de un juez.

Ese mismo día se hicieron cuatro cateos simultáneos en inmuebles ligados a la investigación. Ahí fueron encontrados varios dispositivos de almacenamiento que ahora serán revisados para conocer hasta dónde llegó el presunto fraude.

Buscan saber si hubo más personas involucradas

La investigación sigue abierta para saber si participaron más personas y si este método pudo haberse usado en otros procesos de admisión.

Hasta ahora, la Fiscalía CDMX no ha informado cuántos aspirantes habrían pagado por este servicio, más allá de los nueve casos que fueron señalados por irregularidades en sus exámenes.

Edgar “N” y David “N” son considerados inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad.

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