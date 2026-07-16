Lluvias y granizo afectarán las 16 alcaldías de CDMX

| 02:19 | L G Suárez | UnoTV
Las 16 alcaldías de CDMX esperan lluvias,
Las 16 alcaldías de CDMX esperan lluvias. FOTO: Cuartoscuro

Durante este jueves 16 de julio, la Ciudad de México tendrá un ambiente fresco por la mañana y lluvias con intervalos de chubascos durante la tarde, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

El pronóstico también contempla cielo medio nublado durante las primeras horas del día y un ambiente templado a cálido por la tarde. Además, las condiciones de lluvia se extenderán al Estado de México, donde también se esperan chubascos de entre 5 y 25 milímetros en un periodo de 24 horas.

Lluvias, granizo y temperaturas en la CDMX este jueves 16 de julio

La Ciudad de México registrará una temperatura mínima de 13 a 15 grados Celsius y una máxima de 25 a 27 grados, según el pronóstico del SMN.

Las lluvias previstas durante la tarde podrían presentarse con:

  • Descargas eléctricas
  • Caída de granizo
  • Rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas de tormenta

El viento será de componente este con velocidades de 10 a 20 km/h, aunque podría intensificarse durante las tormentas.

En Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de 9 a 11 grados y una máxima de 22 a 24 grados, con condiciones similares de nubosidad y lluvias.

El SMN recomendó mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico, ya que las tormentas podrían provocar afectaciones puntuales en algunas zonas de la capital y del Estado de México.

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