Indigna agresión a recepcionista de hotel en Santa Fe; ya buscan al atacante

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Huésped golpea a recepcionista en Park Life Paradox. Foto: Getty Images

Una recepcionista del complejo Park Life Paradox Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, fue agredida por un huésped dentro de la recepción del inmueble.

Según consta en un video difundido por el periodista Ciro Gómez Leyva, la agresión, que quedó registrada por las cámaras de seguridad del inmueble, ocurrió el 29 de junio, alrededor de las 19:40 horas.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción .

Agresión a recepcionista en Park Life Paradox

En las imágenes se observa a un hombre reclamar de forma violenta a la trabajadora porque, presuntamente, no respondió un mensaje relacionado con la recepción de un paquete. Durante la discusión, el sujeto golpea el mostrador varias veces y lanza insultos contra la trabajadora, según costa en el video compartido por el comunicador.

“Póngase a hacer su trabajo, vieja huevona. Ponte a trabajar ya, órale”.

Después, ella intenta grabarlo para tener evidencia de lo sucedido, pero el hombre le arrebata el teléfono celular y lo arroja al suelo mintras le dice:

“A mí no me vas a grabar. Ya te lo dije”.

La joven comienza a llorar. En la grabación también se observa un policía de seguridad privada, que no interviene en la discusión, mientras la violencia escala.

Cuando la mujer intenta alejarse para evitar la confrontación, el agresor cruza el área de recepción, la persigue y la golpea hasta tirarla al suelo.

De acuerdo con información del periodista Ciro Gómez Leyva, el presunto agresor fue identificado como Octavio Jorge Cortés Jiménez, quien llevaba aproximadamente un mes hospedado en el inmueble. El hombre formaría parte del Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias S.A. de C.V., una empresa con múltiples denuncias por fraude, según reportes.

SSC y Fiscalía investigan el caso

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que policías del sector acudieron al residencial para entrevistar a la trabajadora, de 40 años, así como al gerente del establecimiento.

La dependencia señaló que brindó asesoría y acompañamiento a la víctima, mientras que la Fiscalía capitalina realiza la investigación correspondiente y coordina las medidas de protección necesarias.

“Se instruyó a la Dirección General de Seguridad Privada de la SSC iniciar una investigación de la empresa que ofrece servicios en el departamento turístico, además de realizar una verificación de su estatus para integrarlo a las indagatorias que deriven de la denuncia”. SSC CDMX

¿Qué sigue en la investigación?

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del presunto agresor ni han dado a conocer si existe una orden de aprehensión en su contra.

La SSC mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar las responsabilidades por la agresión registrada en el complejo residencial de Santa Fe.

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