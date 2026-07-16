Capturan en CDMX a sacerdote acusado de pederastia por abusar de adolescente de 17 años
Un sacerdote de Ciudad de México acusado de abusar sexualmente de una adolescente fue capturado y acusado formalmente de pederastia, informó este miércoles la fiscalía capitalina.
Según detalló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a través de un comunicado, el detenido es Enrique “N”, quien el pasado 4 de junio fue denunciado por la madre de una menor de 17 años tras descubrir en el celular de la joven conversaciones de “contenido sexual” con el religioso.
El sujeto es “identificado como sacerdote” y es acusado de haber “obligado a realizar actos de índole sexual en cuatro ocasiones“ a la adolescente.
Mientras que, tras conocerse el caso, la Arquidiócesis Primada de México acotó en un comunicado que no fue notificada previamente por las autoridades, pero se declaró dispuesta a colaborar para el “esclarecimiento de los hechos y a la procuración de justicia”. Añadió que abrirá una investigación interna conforme al derecho canónico.
El acusado fue detenido el 9 de julio pasado pero el caso se dio a conocer este miércoles en la CDMX luego de que la Fiscalía reunió pruebas para acusarle formalmente de “pederastia agravada”.
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