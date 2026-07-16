Capturan en CDMX a sacerdote acusado de pederastia por abusar de adolescente de 17 años

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Foto: Fiscalía CDMX

Un sacerdote de Ciudad de México acusado de abusar sexualmente de una adolescente fue capturado y acusado formalmente de pederastia, informó este miércoles la fiscalía capitalina.

Según detalló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) a través de un comunicado, el detenido es Enrique “N”, quien el pasado 4 de junio fue denunciado por la madre de una menor de 17 años tras descubrir en el celular de la joven conversaciones de “contenido sexual” con el religioso.

Obtuvimos la vinculación a proceso de Enrique “N” por su probable participación en el delito de pederastia agravada, en perjuicio de una adolescente.



La investigación inició a partir de la denuncia presentada el 4 de junio de 2026 por la madre de la adolescente, quien refirió… pic.twitter.com/j8V4vQWp0M — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 15, 2026

El sujeto es “identificado como sacerdote” y es acusado de haber “obligado a realizar actos de índole sexual en cuatro ocasiones“ a la adolescente.

Mientras que, tras conocerse el caso, la Arquidiócesis Primada de México acotó en un comunicado que no fue notificada previamente por las autoridades, pero se declaró dispuesta a colaborar para el “esclarecimiento de los hechos y a la procuración de justicia”. Añadió que abrirá una investigación interna conforme al derecho canónico.

La Arquidiócesis Primada de México informa sobre la detención, por autoridades civiles, de un sacerdote perteneciente a esta Iglesia particular, a causa de la presunta comisión de un delito de carácter sexual en agravio de una persona menor de edad.



Reiteramos nuestra… pic.twitter.com/tDIbMJ9nQ8 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) July 15, 2026

El acusado fue detenido el 9 de julio pasado pero el caso se dio a conocer este miércoles en la CDMX luego de que la Fiscalía reunió pruebas para acusarle formalmente de “pederastia agravada”.

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