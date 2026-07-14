Lluvias no frenan en CDMX este martes; se prevén tormentas y posible caída de granizo

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Siguen las lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este martes 14 de julio se prevén más lluvias en la Ciudad de México, las cuales podrían tener descargas eléctricas y caída de granizo.

Asimismo, como informó el Meteorológico, la temperatura se mantendrá cálida por la tarde, con máximas de 26 °C en la capital.

Durante la noche habrá ambiente fresco con cielo mayormente nublado.



Mañana por la tarde se espera ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado con condiciones limitadas para lluvias ligeras.



🌡️#TemperaturaActual: 16 °C.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/SBA3uMoxEq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 14, 2026

Calor, vientos y lluvias para este martes 14 de julio

Según lo informado, por la mañana el cielo se mantendrá nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias en ambas entidades, con chubascos que podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.

A su vez, este 14 de julio se esperan rachas de viento con dirección este y sureste, los cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las tormentas eléctricas:

Ante las tormentas eléctricas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Refugiarse en interiores con puertas y ventanas cerradas

Evitar asomarse a balcones o azoteas

Desconectar aparatos eléctricos ante variaciones en el voltaje

Permanecer alejado de tuberías eléctricas y de gas

Para la tarde y noche se prevén lluvias con actividad #eléctrica en la Ciudad de México. Atiende las recomendaciones y toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ufv5nAshJP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 13, 2026

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