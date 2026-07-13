¿Sin tiempo para filas? Así obtienes la licencia permanente en línea en CDMX

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Licencia de conducir permanente. Foto: Cuartoscuro.

La licencia permanente en CDMX puede tramitarse en línea para automovilistas que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El proceso puede realizarse desde un celular mediante la App CDMX o desde una computadora con Llave CDMX, sin acudir a un módulo, siempre que el conductor tenga sus datos biométricos registrados. El costo del trámite es de mil 500 pesos y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

La modalidad aplica únicamente para conductores con licencia tipo A. Los motociclistas no pueden acceder a este beneficio.

¿Quién puede tramitar la licencia permanente CDMX en línea?

Para realizar el trámite digital es necesario cumplir con estos requisitos:

Contar con antecedente de licencia de conducir en la Ciudad de México

No tener sentencias por delitos viales

No haber sido sancionado por el programa Conduce sin Alcohol

Si se trata de una primera licencia, primero es obligatorio aprobar el examen teórico.

¿Cómo obtener la licencia permanente desde la App CDMX?

Si ya cuentas con una licencia tipo A vigente, éstos son los pasos:

Descargar e ingresar a la App CDMX

Entrar al apartado Documentos Digitales

Seleccionar la licencia vigente

Verificar que aparezca la opción para convertirla en permanente

Elegir Renovar

Esperar la confirmación, que llega por correo electrónico en un plazo máximo de 72 horas

Así puedes hacerlo desde una computadora con Llave CDMX

Otra opción es ingresar al portal de Licencia Permanente CDMX con una cuenta Llave CDMX y seguir estos pasos:

Iniciar sesión

Seleccionar Nuevo trámite

Elegir Renovación de licencia de conducir

Subir la documentación solicitada

Elegir el método de pago, ya sea en línea o mediante línea de captura

ya sea en línea o mediante línea de captura Esperar la confirmación enviada al correo electrónico

La licencia digital tiene la misma validez legal que el documento físico ante los oficiales de tránsito.

¿Cómo activar la licencia digital gratis?

Quienes ya cuentan con una licencia física vigente también pueden obtener su versión digital sin costo. Solo deben:

Entrar a Cartera CDMX en la App CDMX

en la App CDMX Seleccionar Agregar credencial de licencia de conducir

Capturar la CURP y el número de licencia

y el número de licencia Validar la información

Esta opción es completamente gratuita mientras la licencia física siga vigente.

¿Cuándo es obligatorio acudir a un módulo?

La atención presencial continúa siendo necesaria en estos casos:

Si los biométricos no están registrados

Si es la primera vez que se tramita una licencia

Si se desea imprimir el plástico físico de la licencia permanente

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