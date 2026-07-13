¿Tu hijo tiene menos de 4 años? Así puedes acceder al apoyo Desde la Cuna

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¿Tienes un hijo menor de 4 años? Así puedes recibir mil 200 pesos. Foto: Getty

Las familias de la Ciudad de México con hijos menores de 4 años pueden acceder al programa Desde la Cuna, una iniciativa del Gobierno capitalino que otorga un apoyo económico de mil 200 pesos bimestrales para contribuir al desarrollo y la alimentación de la primera infancia.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, durante 2026 el programa contará con una inversión de 860 millones de pesos, con el objetivo de beneficiar a alrededor de 170 mil niñas y niños de la capital.

¿Quiénes pueden recibir el apoyo de Desde la Cuna?

El programa está dirigido a madres, padres, tutores o tutoras de niñas y niños pequeños que vivan en la Ciudad de México y cumplan con los criterios establecidos por la autoridad.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser madre, padre, tutora o tutor del menor

Solicitar la incorporación al programa mediante el formato correspondiente

Que la niña o el niño tenga hasta 3 años con 10 meses al momento de la inscripción

al momento de la inscripción Residir en la Ciudad de México

No recibir otro apoyo similar, como la Beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar

¿Qué documentos necesitas para registrarte?

Para realizar el trámite será necesario presentar documentación tanto del menor como de la persona responsable.

Del menor

Copia del acta de nacimiento. En caso de no contar con este documento, el personal del programa brindará acompañamiento para realizar el trámite correspondiente.

De la madre, padre o tutor

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México

de la Ciudad de México Solicitud de ingreso debidamente llenada

Porque la transformación empieza desde los primeros 1,000 días de vida. Es en esa etapa donde sembramos las bases para una vida con más salud, bienestar y oportunidades.



¡El registro sigue abierto! Pasa la voz. Ninguna niña, ningún niño y ninguna familia deben quedarse fuera de… pic.twitter.com/CvwcUq7BnC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 9, 2026

¿Dónde se realiza el registro al programa Desde la Cuna?

Cuando la convocatoria se encuentra abierta, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) instala módulos de atención en diferentes puntos de la capital, principalmente en zonas con mayor necesidad social.

Los registros suelen realizarse en:

Centros PILARES

UTOPÍAS

Ferias del Bienestar

Edificios del Gobierno de la Ciudad de México y alcaldías

y alcaldías Algunos mercados públicos seleccionados

En estos espacios, personal capacitado orienta a las familias sobre el proceso de inscripción y apoya en el llenado de la documentación requerida.

¿De cuánto es el apoyo económico?

Las personas beneficiarias reciben mil 200 pesos cada dos meses, recurso destinado a contribuir con los gastos relacionados con la alimentación, nutrición y desarrollo de las niñas y niños durante sus primeros años de vida.

Las autoridades capitalinas señalaron que este programa busca fortalecer las condiciones de bienestar de la primera infancia, una etapa considerada fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los menores.

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