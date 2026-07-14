SSC CDMX eleva a 11 mil 223 las detenciones por delitos de alto impacto en junio

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SSC CDMX destaca avances en combate a la extorsión. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que las detenciones por delitos de alto impacto aumentaron durante junio, al pasar de 10 mil 897 a 11 mil 223 personas aseguradas, lo que representa 326 capturas más respecto al informe mensual anterior. Las autoridades también reportaron avances en el combate a la extorsión y el aseguramiento de droga en la capital.

Durante el informe mensual de seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, señaló que estos resultados corresponden a las acciones realizadas desde el inicio de la actual administración capitalina y forman parte de la estrategia para combatir a los grupos delictivos que operan en la Ciudad de México.

SSC CDMX suma 11 mil 223 detenidos por delitos de alto impacto

De un informe mensual al siguiente, la SSC CDMX reportó un incremento en las personas detenidas por su probable participación en delitos de alto impacto.

Mientras que al cierre de mayo se contabilizaban 10 mil 897 detenidos, para el cierre de junio la cifra ascendió a 11 mil 223, es decir, 326 personas más.

“Del 5 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, han sido detenidas 11 mil 223 personas por su probable vinculación a delitos de alto impacto”, informó Pablo Vázquez Camacho.

Aumentan las detenciones por extorsión en la capital

En materia de extorsión, las autoridades informaron que el número de personas detenidas pasó de 366 a 377, lo que representa 11 capturas adicionales respecto al reporte del mes anterior.

Tan sólo durante junio, la SSC realizó siete detenciones relevantes relacionadas con este delito en las alcaldías Cuauhtémoc, Cuajimalpa e Iztapalapa.

“Han sido detenidas 377 personas por este delito y por este delito en grado de tentativa. Tan sólo en junio se lograron siete detenciones relevantes por este ilícito”, señaló el secretario.

También aumentó el aseguramiento de droga

El informe también reportó un incremento en el decomiso de narcóticos.

De acuerdo con la SSC, durante el periodo reportado se aseguraron:

Mil 721 kilogramos de marihuana

226 kilogramos de cocaína

92.7 kilogramos de metanfetamina

15.2 kilogramos de cristal

Las cifras representan ligeros incrementos respecto al informe correspondiente al cierre de mayo.

Capturan a presuntos integrantes de La Unión Tepito y Cártel Nuevo Imperio

Entre los resultados destacados de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó la detención de 10 presuntos integrantes de La Unión Tepito y seis del Cártel Nuevo Imperio, además de la desarticulación de una célula dedicada a la venta de droga que operaba en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para reducir la operación de grupos generadores de violencia en distintas zonas de la Ciudad de México.

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