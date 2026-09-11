Lluvias podrían causar inundaciones en CDMX este viernes

| 03:03 | L G Suárez | Uno TV
Lluvias fuertes podrían provocar inundaciones y deslaves
Lluvias fuertes podrían provocar inundaciones y deslaves. FOTO: Cuartoscuro

Las lluvias fuertes previstas para este viernes 11 de septiembre en la Ciudad de México y el Estado de México podrían provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves durante la tarde.

El día comenzará con cielo parcialmente nublado a medio nublado y ambiente fresco. En las zonas altas del Estado de México se esperan condiciones frías y posibles bancos de niebla.

Lluvias fuertes podrían provocar inundaciones y deslaves

Durante la tarde se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañados por descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Las precipitaciones podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros en 24 horas. Debido a estas condiciones, existe la posibilidad de que se registren encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Además de la lluvia, se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de entre 30 y 50 km/h.

¿Cuál será la temperatura en CDMX y Toluca?

En la Ciudad de México, la temperatura máxima estará entre 24 y 26 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 °C.

En Toluca, la temperatura máxima pronosticada será de 21 a 23 °C, con una mínima de entre 8 y 10 °C.

Las condiciones cambiarán conforme avance el viernes, pues después de una mañana fresca se espera una tarde con mayor nubosidad, lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible granizo en la región.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Casi 100 aeronaves surcarán el cielo durante el Desfile Militar en CDMX

Ciudad de México

Casi 100 aeronaves surcarán el cielo durante el Desfile Militar en CDMX

Hoy No Circula viernes 11 de septiembre: autos azules 9 y 0 descansan

Ciudad de México

Hoy No Circula viernes 11 de septiembre: autos azules 9 y 0 descansan

Recuerdan memoria de víctimas a un año del pipazo en el Puente de la Concordia

Ciudad de México

Recuerdan memoria de víctimas a un año del pipazo en el Puente de la Concordia

Cierran el acceso a los informes de La Concordia: autoridades blindan por años expediente contra Transportadora Silza

Ciudad de México

Cierran el acceso a los informes de La Concordia: autoridades blindan por años expediente contra Transportadora Silza

Etiquetas: , , ,