Lluvias podrían causar inundaciones en CDMX este viernes

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Lluvias fuertes podrían provocar inundaciones y deslaves. FOTO: Cuartoscuro

Las lluvias fuertes previstas para este viernes 11 de septiembre en la Ciudad de México y el Estado de México podrían provocar encharcamientos, inundaciones y deslaves durante la tarde.

El día comenzará con cielo parcialmente nublado a medio nublado y ambiente fresco. En las zonas altas del Estado de México se esperan condiciones frías y posibles bancos de niebla.

Lluvias fuertes podrían provocar inundaciones y deslaves

Durante la tarde se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañados por descargas eléctricas y posible caída de granizo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Las precipitaciones podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros en 24 horas. Debido a estas condiciones, existe la posibilidad de que se registren encharcamientos, inundaciones y deslaves.

Además de la lluvia, se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas de entre 30 y 50 km/h.

¿Cuál será la temperatura en CDMX y Toluca?

En la Ciudad de México, la temperatura máxima estará entre 24 y 26 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 13 y 15 °C.

En Toluca, la temperatura máxima pronosticada será de 21 a 23 °C, con una mínima de entre 8 y 10 °C.

Las condiciones cambiarán conforme avance el viernes, pues después de una mañana fresca se espera una tarde con mayor nubosidad, lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible granizo en la región.

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