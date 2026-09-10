Cierran el acceso a los informes de La Concordia: autoridades blindan por años expediente contra Transportadora Silza

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Las autoridades apelaron al debido proceso. Foto: Cuartoscuro.

Autoridades federales reservaron información sobre informes, inspecciones, cumplimientos y posibles sanciones contra la empresa Transportadora Silza S.A. de S.V. a un año de la volcadura del autotanque que provocó la explosión del Puente de la Concordia.

El 10 de septiembre de 2025, un autotanque de la empresa Transportadora Silza S.A. de S.V. se volcó en el Puente de la Concordia. El Gas LP que transportaba se liberó, lo que derivó en fuertes llamaradas que dejaron un saldo oficial de 32 personas fallecidas y más de 94 personas heridas en un inicio.

A un año de esta explosión en el Puente de la Concordia, las autoridades federales han reservado el acceso a información sobre informes, inspecciones, posibles sanciones y cumplimientos contra la empresa.

Esto se desprende de solicitudes de información hechas por UnoTV.com a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

ASEA reserva información sobre Transportadora Silza

En la solicitud con folio 341002500075026, se pidió a la ASEA información sobre:

Copia de acta o informe de inspección o supervisión realizado por el siniestro

Resolución o estatus de cualquier procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Transportadora Silza, S.A. de C.V. por el incidente.

Monto total y estatus de cobro de las sanciones económicas o multas impuestas a partir del siniestro de septiembre de 2025

Estatus de cumplimiento o vigencia del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente (SASISOPA) de la empresa para el transporte de Gas L.P.

La ASEA pidió a su Comité de Transparencia la reserva de la información solicitada por considerar que vulneraba el debido proceso de las acciones administrativas que pudiera tener la empresa.

El Comité de Transparencia confirmó este planteamiento, al subrayar al que “se pone en riesgo la conducción en su parte final de los procedimientos administrativos”.

La publicación de los documentos “implica el transgredir la presunción de inocencia de los inspeccionados; esto, en tanto que a efectos de dar a conocer al público en general la conducta infractora que se le imputa al inspeccionado debe realizarse previo dictado la resolución final la cual debe encontrarse firme”.

Por ello, en la resolución 541/2026, el Comité de Transparencia de la ASEA confirmó la clasificación de la información por un periodo de cinco años.

Reserva de la ASEA.

Información reservada por Infraestructura y Comunicaciones

La Unidad de Transparencia de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones pidió a su comité reservar la siguiente información solicitada:

Copia del dictamen, parte de accidente o reporte de inspección técnica/físico-mecánica por la explosión del autotanque Histórico de verificaciones físico-mecánicas registradas a nombre de la flota vehicular de Transportadora Silza S.A. de C.V. durante 2025. Versión pública de constancia de validación sobre si el operador o conductor asignado al vehículo tenía Licencia Federal de Conductor apta para el transporte de materiales y residuos peligrosos (Clase E) vigente al momento de los hechos. Sanciones, boletas de infracción, procedimientos administrativos de inspección o suspensiones contra Transportadora Silza, S.A. de C.V. desde septiembre de 2025.

Reserva de la SCIT.

La Unidad de Transparencia argumentó que la información y documentos contenían expedientes que podían afectar al debido proceso y la libertad de la autoridad.

“Otorgar la información contenida en los expedientes administrativos sancionatorios, podría vulnerar y afectar la formulación de la resolución que corresponda”.

Además, su difusión podría “dar lugar a presiones mediáticas o sociales para resolver en determinado sentido, vulnerando la autonomía en la libertad decisoria de cada asunto”.

Por ello, el Comité de Transparencia confirmó la reserva de la información por dos años, misma que comunicó al solicitante en un archivo simple, sin oficio membretado.

Actualmente existen 156 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas y Transportadora Silza S.A. de C.V., de acuerdo con la Fiscalía de la CDMX.

Es una cifra mayor a los 143 acuerdos que anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en diciembre del 2025. Estos alcanzaron una “cifra histórica” de 480 millones de pesos en reparación del daño, según declaró.

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