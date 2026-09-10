Recuerdan memoria de víctimas a un año del pipazo en el Puente de la Concordia

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Recuerdan a víctimas del Puente de la Concordia. Fotos: Ricardo Rivera

Familiares y amigos de víctimas del pipazo del Puente de la Concordia acudieron al lugar de los hechos tras un año del accidente para honrar su memoria.

Karen Belmont acudió con un arreglo de flores, veladoras y mantas con la fotografía de su prima Laura Lorena Barrera de la Torre una de las 32 víctimas mortales.

“Hasta ahorita por los daños, en cuanto hablamos por esta hermosa, no ha habido, pero solo sabemos que ella ya está en paz, está tranquila y lo más doloroso es sus hijas”. Keren Belmont, prima de Laura Barrera Belmont

Así recordaron al profesor Eduardo Noé García, víctima en el Puente de la Concordia

Janet, alumna de la Secundaria 53 instaló una cruz de flores rojas y blancas al pie de una fotografía de su maestro Eduardo Noé García Morales.

“Una vez soñé que le iba a pasar algo y él me dijo que hiciera lo posible por hacerle algo porque fue como una promesa y aquí estoy haciéndosela”. Janet, alumna de Secundaria 53

La alumna señaló que un día antes del accidente habló con el profesor y fue como una despedida para ella porque recordaron toda la secundaria.

A las 15 horas de este jueves se espera se realice una misa a un costado de donde sucedió este accidente en donde explotó una pipa cargada con gas y dejó 32 víctimas fatales.

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