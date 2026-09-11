Casi 100 aeronaves surcarán el cielo durante el Desfile Militar en CDMX

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Un total de 99 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y la Guardia Nacional sobrevolarán el Zócalo de la Ciudad de México durante el Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario de la Independencia.

Será la primera vez que esta cantidad de aeronaves participe en el sobrevuelo del Zócalo. La formación estará integrada por 71 aeronaves de ala fija y 28 helicópteros, entre unidades de carga y de combate.

Desfile Militar tendrá 99 aeronaves sobre el Zócalo

Durante el recorrido aéreo se podrán observar distintos tipos de aeronaves. El teniente Emiliano Guadarrama, piloto aviador de la FAM, destacó que será la primera ocasión en que 99 aeronaves de ala fija y rotativa sobrevuelen el Zócalo de la Ciudad de México.

El capitán Edgar Páez, piloto aviador de la FAM, explicó que para este año se decidió realizar algo excepcional que permita mostrar la cantidad de aeronaves y la destreza de los pilotos.

También señaló que uno de los retos será integrar a las aeronaves en un espacio aéreo reducido, con el objetivo de mostrar el nivel de adiestramiento de los participantes.

71 aeronaves de ala fija y 28 helicópteros participarán

La parada aérea incluirá el paso de aeronaves de carga, aeronaves de combate y helicópteros. En conjunto, serán 99 unidades las que participarán durante el Desfile Cívico Militar.

La exhibición forma parte de las actividades por el 216 aniversario de la Independencia de México y tendrá como uno de sus puntos principales el sobrevuelo del Zócalo capitalino.

Jessica Arteaga dará el parte de novedades

La participación aérea también incluirá a integrantes de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, que conmemora su 80 aniversario.

Por segunda ocasión, la capitán Jessica Arteaga será la encargada de dar el parte de novedades antes del desfile. Arteaga explicó que el grupo está integrado por 15 paracaidistas y que ella es la integrante de mayor jerarquía.

La capitán señaló que el parte debe confirmar que todos los integrantes se encuentran sin novedad antes de realizar el salto, debido a que se trata de una maniobra de gran altura y riesgo.

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