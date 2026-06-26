Lluvias y chubascos marcarán el clima este viernes en CDMX

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CDMX tendrá chubascos y el Edomex lluvias fuertes. FOTO: Cuartoscuro

Por la mañana de este viernes 26 de junio, se espera un ambiente fresco a templado en la Ciudad de México y el Estado de México, con cielo parcialmente nublado y presencia de bruma, de acuerdo con el pronóstico del clima.

Durante la tarde, el ambiente será cálido, con cielo medio nublado a nublado y condiciones para chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en zonas del Estado de México, principalmente en el norte y oeste de la entidad. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

⛈️☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/IW41AuiL7M — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 26, 2026

Pronóstico de lluvias y temperaturas para CDMX y Edomex

En la Ciudad de México se prevén chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas, mientras que en el Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, especialmente en el norte y oeste del estado.

La temperatura máxima en la capital será de 25 a 27 °C, con una mínima de 14 a 16 °C. En Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Viento y condiciones para este viernes

Además de las lluvias, se espera viento del este y sureste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en la Ciudad de México y el Estado de México. En algunas zonas también se prevén rachas cercanas a 50 km/h, junto con lluvias ligeras y chubascos ocasionales.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones del tiempo, ya que las lluvias y las rachas de viento podrían presentarse durante la tarde y noche de este viernes.

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