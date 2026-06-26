Otra vez llueve en CDMX: hay doble alerta por precipitaciones y posible caída de granizo

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Las 16 alcaldías están en alerta amarilla. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) emitió una doble alerta por lluvias fuertes y posible caída de granizo para las 16 alcaldías de la capital, ante el pronóstico de precipitaciones intensas durante la tarde y noche de este jueves.

La dependencia llamó a la población a mantenerse informada, seguir las recomendaciones oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, corrientes de agua y reducción de visibilidad en vialidades.

Alerta amarilla en CDMX: lluvias moderadas y granizo en 16 alcaldías

La SGIRPC activó alerta amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, debido a lluvias previstas de entre 15 y 29 milímetros, con posible caída de granizo.

Este nivel de alerta se emite cuando se esperan lluvias que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua en calles y afectaciones menores a la movilidad, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones al transitar.

⚠️🌧️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 25/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/PYCdrn7zhJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 26, 2026

Alerta naranja en 4 alcaldías por lluvias más intensas

Además, se activó alerta naranja en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa, donde se prevén lluvias más fuertes, de entre 30 y 49 milímetros, también con posibilidad de granizo.

Este nivel indica condiciones meteorológicas que pueden provocar caída de árboles, inundaciones rápidas en vialidades, caída de ramas y complicaciones en el tránsito, por lo que las autoridades piden evitar zonas de riesgo y resguardarse en lugares seguros.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del jueves 25/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy y @cuajimalpa_gob.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/jTQvUyOREM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 26, 2026

Recomendaciones oficiales ante las lluvias en la capital

Protección Civil de la CDMX recomienda a la población:

Retirar objetos que puedan caer desde azoteas o balcones

desde azoteas o balcones No tirar basura en calles para evitar taponamientos

para evitar taponamientos Evitar transitar por zonas inundadas o con corrientes de agua

o con corrientes de agua Manejar con precaución y encender luces del vehículo

y encender luces del vehículo Mantenerse informado a través de canales oficiales

La SGIRPC mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y no descarta ajustes en las alertas conforme avance el sistema de lluvias.

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