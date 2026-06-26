Otra vez llueve en CDMX: hay doble alerta por precipitaciones y posible caída de granizo
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) emitió una doble alerta por lluvias fuertes y posible caída de granizo para las 16 alcaldías de la capital, ante el pronóstico de precipitaciones intensas durante la tarde y noche de este jueves.
La dependencia llamó a la población a mantenerse informada, seguir las recomendaciones oficiales y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, corrientes de agua y reducción de visibilidad en vialidades.
Alerta amarilla en CDMX: lluvias moderadas y granizo en 16 alcaldías
La SGIRPC activó alerta amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, debido a lluvias previstas de entre 15 y 29 milímetros, con posible caída de granizo.
Este nivel de alerta se emite cuando se esperan lluvias que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua en calles y afectaciones menores a la movilidad, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones al transitar.
Alerta naranja en 4 alcaldías por lluvias más intensas
Además, se activó alerta naranja en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y Cuajimalpa, donde se prevén lluvias más fuertes, de entre 30 y 49 milímetros, también con posibilidad de granizo.
Este nivel indica condiciones meteorológicas que pueden provocar caída de árboles, inundaciones rápidas en vialidades, caída de ramas y complicaciones en el tránsito, por lo que las autoridades piden evitar zonas de riesgo y resguardarse en lugares seguros.
Recomendaciones oficiales ante las lluvias en la capital
Protección Civil de la CDMX recomienda a la población:
- Retirar objetos que puedan caer desde azoteas o balcones
- No tirar basura en calles para evitar taponamientos
- Evitar transitar por zonas inundadas o con corrientes de agua
- Manejar con precaución y encender luces del vehículo
- Mantenerse informado a través de canales oficiales
La SGIRPC mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y no descarta ajustes en las alertas conforme avance el sistema de lluvias.
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