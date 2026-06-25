Sedema prohíbe fiestas nocturnas con alcohol y luces en las trajineras de Xochimilco

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Trajineras de Xochimilco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó que no están autorizadas las fiestas nocturnas que se están organizando en las trajineras de Xochimilco, debido a que esta zona es un Área Natural Protegida.

Prohiben fiestas con luces y ruido en las trajineras de Xochimilco

En redes sociales se están promoviendo fiestas nocturnas en el Embarcadero Cuemanco de Xochimilco, con música fuerte, luces de neón y consumo de alcohol; debido a esta situación la Sedema tuvo que intervenir para informar que estos eventos no cuentan con los permisos necesarios.

Las autoridades capitalinas le recordaron a la población que la zona de las trajineras se encuentra en la se ubica dentro del Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, además de ser Patrimonio Mundial y este tipo de fiestas no son compatibles con los requerimientos para proteger la zona.

“Todas las actividades que se desarrollan en esta zona se rigen por el Programa de Manejo del Área Natural Protegida, instrumento que establece los usos permitidos, así como las actividades sujetas a autorización previa por parte de la Sedema”, se lee en el comunicado.

Además se prohíbe la emisión de ruidos y el uso de iluminación que alteren las condiciones naturales del ecosistema y afecten a la fauna silvestre. “La realización de eventos nocturnos con música amplificada e iluminación artificial intensa puede impactar negativamente a especies sensibles a la perturbación lumínica y sonora.”

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