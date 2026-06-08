Lluvias y fuertes rachas de viento continúan en CDMX este lunes 8 de junio
Según lo informado por el Servicio Metereológico Nacional (SMN), la Ciudad de México continuará con lluvias desde las primeras horas de este lunes 8 de junio.
Por ello, la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Naranja y Amarilla para las 16 alcaldías de la CDMX, ante probabilidad de lluvias fuertes.
Calor, vientos y lluvias para este lunes 8 de junio
Durante las primeras horas de este lunes 8 de junio, el clima se mantendrá fresco, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 15 a 17 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 10 y 12 °C.
Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 21 a 23 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 17 a 19 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
A su vez, este 8 de junio se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 20 a 30 km/h, alcanzando máximas de 60 km/h.
Recomendaciones ante las lluvias:
Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:
- Limpiar espejos, parabrisas y faros
- Encender luces intermitentes
- Reducir la velocidad
- Evitar empañamiento de vidrios
- No cruzar por lugares inundados
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