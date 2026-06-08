Lluvias y fuertes rachas de viento continúan en CDMX este lunes 8 de junio

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Lluvias fuertes y rachas de viento continúan este lunes en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Según lo informado por el Servicio Metereológico Nacional (SMN), la Ciudad de México continuará con lluvias desde las primeras horas de este lunes 8 de junio.

Por ello, la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Naranja y Amarilla para las 16 alcaldías de la CDMX, ante probabilidad de lluvias fuertes.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del domingo 07/06/2026 y la madrugada del lunes 08/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @Alcaldia_Coy, @cuajimalpa_gob e @Alc_Iztapalapa.



Se mantiene #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias… pic.twitter.com/CROu3JlHIY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 8, 2026

Calor, vientos y lluvias para este lunes 8 de junio

Durante las primeras horas de este lunes 8 de junio, el clima se mantendrá fresco, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 15 a 17 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 10 y 12 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 21 a 23 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 17 a 19 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

A su vez, este 8 de junio se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 20 a 30 km/h, alcanzando máximas de 60 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

Limpiar espejos, parabrisas y faros

Encender luces intermitentes

Reducir la velocidad

Evitar empañamiento de vidrios

No cruzar por lugares inundados

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, extrema tus precauciones al conducir un vehículo. Ten presentes las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:

🔵 Antes de circular, limpia espejos, parabrisas y faros

🔵 Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto

🔵… pic.twitter.com/tZnVswBF4g — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 8, 2026

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