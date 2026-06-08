Caos por lluvias en CDMX: bomberos atienden inundaciones, árboles caídos y un auto en un socavón

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Atienden caídas de árboles e incidentes por lluvias. Fotos: Bomberos CDMX

La intensa lluvia registrada en la Ciudad de México este domingo provocó severas inundaciones, encharcamientos, caída de árboles e incluso socavones. Por ello, los Bomberos de la CDMX se desplazaron a distintos puntos de la capital para atender los incidentes.

Bomberos atendieron serie de árboles caídos

En distintos puntos de la CDMX, se registraron caídas de árboles o de ramas de gran tamaño a lo largo de este domingo, debido a las intensas lluvias y a las ráfagas de viento.

Una de las alcaldías en donde se registró la mayor cantidad de árboles o ramas desprendidas, fue la Gustavo A. Madero, donde el H. Cuerpo de Bomberos atendió al menos tres reportes:

Un árbol fue retirado en la colonia Industrial

Seccionaron y retiraron un árbol en la colonia Castillo Grande; caída afectó un poste de la CFE

En la colonia Triunfo de la República, retiraron una rama de 5 metros de longitud

Acudimos a la colonia Castillo Grande, en @TuAlcaldiaGAM, para realizar el seccionamiento y retiro de un árbol de gran tamaño que se encontraba desprendido de su base en vía pública. Durante la caída, el árbol afectó un poste de concreto de CFE, el cual quedó recargado sobre un… pic.twitter.com/SQ9gaDkYNC — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 8, 2026

Por su parte, la alcaldía Álvaro Obregón también enfrentó distintos incidentes con árboles a lo largo de la noche de este domingo:

Una rama de 8 metros de longitud fue retirada en la colonia La Palmita

Seccionaron y retiraron un árbol en la colonia Tizampanpano

Acudimos a la colonia La Palmita, en @AlcaldiaAO, para realizar el seccionamiento y retiro de una rama fracturada de un árbol en vía pública, de aproximadamente 8 metros de longitud.#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/AIdlYfJBAn — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 8, 2026

Asimismo, en Iztapalapa, Cuajimalpa y en la alcaldía Benito Juárez, los Bomberos de la CDMX acudieron a distintos puntos para el retiro de más árboles y ramas.

Acudimos a la colonia San Pablo Chimalpa, en @cuajimalpa_gob, para realizar el seccionamiento y retiro de un árbol fracturado desde su base en vía pública, de 30 metros de longitud aproximadamente.#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/BKnAnifxi6 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 8, 2026

Acudimos a la colonia Carlos Hank González, en @Alc_Iztapalapa, para realizar el seccionamiento y retiro de un árbol desprendido de su base de aproximadamente 20 metros de longitud.#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/Kiw7BPJrB1 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 8, 2026

Bomberos rescataron un automóvil que cayó en un socavón

De igual forma, a través de su cuenta de X, los Bomberos de la CDMX informaron que acudieron al rescate de un automóvil en la alcaldía Iztapalapa. Según lo mencionado, el vehículo se encontraba al interior de un socavón de aproximadamente 4 metros de ancho por 3 metros de profundidad.

No obstante, las autoridades no informaron sobre personas lesionadas en este hecho ocurrido en la colonia Santa María Aztahuacán.

Acudimos a la colonia Santa María Aztahuacan, en @Alc_Iztapalapa, para atender un rescate de vehículo particular que se encontraba al interior de un socavón de aproximadamente 4 metros de ancho por 3 metros de profundidad. #ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/yHPSEsA1lF — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 8, 2026

Nuevo día de inundaciones en CDMX

La intensa lluvia de este domingo derivó en severas afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, tras las inundaciones y encharcamientos generados, los cuales alcanzaron varios centímetros de altura.

Entre las alcaldías con mayores afectaciones, se encontraron:

Iztapalapa

Tláhuac

Venustiano Carranza

Álvaro Obregón

Por ello, en las cuatro alcaldías, los cuerpos de emergencia atendieron encharcamientos e inundaciones, para reducir los niveles de agua acumulada.

Acudimos a la colonia Ignacio Zaragoza, en @A_VCarranza, para atender un encharcamiento en vía pública, en el que se encontró acumulación de agua pluvial en un área aproximada de 100 metros cuadrados por 10 centímetros de tirante. Se realizaron labores para el desalojo del agua.… pic.twitter.com/q750ymsz32 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 8, 2026

Acudimos a la colonia Zacatenco, en @TlahuacRenace, para atender un encharcamiento en el que se encontró acumulación de agua pluvial en un espejo aproximado de 500 metros por 30 centímetros de tirante. Se realizaron labores para el desalojo del agua, logrando reducir los niveles… pic.twitter.com/gkYVBxLj2e — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 8, 2026

De este modo, las autoridades hacen un llamado a la población, pues la Ciudad de México continuará con lluvias fuertes y posible caída de granizo para este lunes 8 de junio, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional.

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