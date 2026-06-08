Caos por lluvias en CDMX: bomberos atienden inundaciones, árboles caídos y un auto en un socavón
La intensa lluvia registrada en la Ciudad de México este domingo provocó severas inundaciones, encharcamientos, caída de árboles e incluso socavones. Por ello, los Bomberos de la CDMX se desplazaron a distintos puntos de la capital para atender los incidentes.
Bomberos atendieron serie de árboles caídos
En distintos puntos de la CDMX, se registraron caídas de árboles o de ramas de gran tamaño a lo largo de este domingo, debido a las intensas lluvias y a las ráfagas de viento.
Una de las alcaldías en donde se registró la mayor cantidad de árboles o ramas desprendidas, fue la Gustavo A. Madero, donde el H. Cuerpo de Bomberos atendió al menos tres reportes:
- Un árbol fue retirado en la colonia Industrial
- Seccionaron y retiraron un árbol en la colonia Castillo Grande; caída afectó un poste de la CFE
- En la colonia Triunfo de la República, retiraron una rama de 5 metros de longitud
Por su parte, la alcaldía Álvaro Obregón también enfrentó distintos incidentes con árboles a lo largo de la noche de este domingo:
- Una rama de 8 metros de longitud fue retirada en la colonia La Palmita
- Seccionaron y retiraron un árbol en la colonia Tizampanpano
Asimismo, en Iztapalapa, Cuajimalpa y en la alcaldía Benito Juárez, los Bomberos de la CDMX acudieron a distintos puntos para el retiro de más árboles y ramas.
Bomberos rescataron un automóvil que cayó en un socavón
De igual forma, a través de su cuenta de X, los Bomberos de la CDMX informaron que acudieron al rescate de un automóvil en la alcaldía Iztapalapa. Según lo mencionado, el vehículo se encontraba al interior de un socavón de aproximadamente 4 metros de ancho por 3 metros de profundidad.
No obstante, las autoridades no informaron sobre personas lesionadas en este hecho ocurrido en la colonia Santa María Aztahuacán.
Nuevo día de inundaciones en CDMX
La intensa lluvia de este domingo derivó en severas afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, tras las inundaciones y encharcamientos generados, los cuales alcanzaron varios centímetros de altura.
Entre las alcaldías con mayores afectaciones, se encontraron:
- Iztapalapa
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Álvaro Obregón
Por ello, en las cuatro alcaldías, los cuerpos de emergencia atendieron encharcamientos e inundaciones, para reducir los niveles de agua acumulada.
De este modo, las autoridades hacen un llamado a la población, pues la Ciudad de México continuará con lluvias fuertes y posible caída de granizo para este lunes 8 de junio, de acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional.
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