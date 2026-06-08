San Antonio Abad abrió, pero 4 estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX mantienen cierres este lunes

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4 estaciones de Línea 2 siguen cerradas; San Antonio Abad abrió. Foto: Metro CDMX

Inicia la semana mundialista. Sin embargo, en la Ciudad de México continúan los trabajos de remodelación en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), en especial en la Línea 2, la cual corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Por ello, las estaciones en las que no se brindará servicio para este lunes 8 de junio, de acuerdo con el último reporte del Metro CDMX, son las siguientes:

Nativitas

Portales

Chabacano

Zócalo / Tenochtitlán

Buena noche. La Línea 2 ofrece servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos por ambos sentidos.

Las estaciones Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales continúan cerradas, sin ascenso ni descenso de usuarios hasta nuevo aviso. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 8, 2026

San Antonio Abad y Viaducto ya operan con normalidad

La semana pasada, la estación Viaducto fue reabierta al público, por lo que los trenes realizan ascenso y descenso de pasajeros de forma continua.

A su vez, el día de ayer, San Antonio Abad, la estación que comenzó con los cierres por remodelación, retomó actividades, por lo que los usuarios pueden utilizarla con normalidad en este inicio de semana.

Este domingo 7 de junio, la estación San Antonio Abad, reabrió el servicio a usuarios luego de concluir trabajos de remodelación integral y conexión con el parque elevado, inaugurado hoy por la #JefaDeGobierno de la CDMX, @ClaraBrugadaM. pic.twitter.com/BUH0LEv2BA — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 7, 2026

Estaciones mantienen cierres hasta nuevo aviso

Como lo comunicó el Metro CDMX, las estaciones Nativitas, Portales, Chabacano y Zócalo / Tenochtitlán mantienen cierres hasta nuevo aviso, sin tener una fecha concreta.

Sin embargo, como sucedió con Viaducto y San Antonio Abad, las cuatro estaciones que continúan cerradas podrían retomar operaciones de un momento a otro, a lo largo de este lunes o de este comienzo de semana.

Línea 2 opera sin interrupción de Cuatro Caminos a Tasqueña

Como lo informó el Metro CDMX a través de su cuenta de X, la Línea 2 operará en su tramo completo a partir de las 5:00 horas de este lunes, por lo que el servicio estará disponible de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Sin embargo, en las estaciones cerradas no habrá descenso, ni ascenso de pasajeros. Por ello, los trenes no detendrán su marcha y únicamente bajarán la velocidad.

Lluvias o anomalías podrían retrasar el servicio en las 12 líneas

Del mismo modo, con el pronóstico de lluvia en la Ciudad de México para este comienzo de semana, las 12 líneas del Metro CDMX podrían tener retrasos tras la activación de la marcha de seguridad.

A su vez, cualquier anomalía podría afectar el servicio en toda la red, por lo que se sugiere estar al pendiente de los canales oficiales del Metro CDMX y de unotv.com para conocer cierres, retrasos o reaperturas de estaciones.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 12, A y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/nl0WYZs59V — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 7, 2026

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