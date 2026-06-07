Domingo de cierres en Línea 2 del Metro CDMX: 5 estaciones no brindarán servicio

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Línea 2 del Metro CDMX mantiene cierres este domingo. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con los informes más recientes del Servicio de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), para este domingo 7 de junio se mantienen cierres de estaciones en la Línea 2, como parte de las remodelaciones que ocurren en el tramo que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Las estaciones que se mantienen sin servicio hasta nuevo aviso son las siguientes:

Zócalo / Tenochtitlán

San Antonio Abad

Chabacano

Portales

Nativitas

#AvisoMetro



Recuerda que hoy sábado, a partir de las 20:00 horas, la Línea 2 operará en dos tramos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos.



Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto permanecerán cerradas. Asimismo, las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 6, 2026

Línea 2 opera en tramo completo para este domingo

Como lo informó el Metro CDMX a través de su cuenta de X, la Línea 2 operará en su tramo completo a partir de las 7:00 horas de este domingo, por lo que el servicio estará disponible de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Sin embargo, en las estaciones cerradas no habrá descenso, ni ascenso de pasajeros. Por ello, los trenes no detendrán su marcha y únicamente bajarán la velocidad.

Estación Viaducto ya ofrece servicio

Desde el pasado 4 de junio, la estación Viaducto ya fue abierta al público, por lo que los usuarios pueden ascender y descender sin contratiempos. Por ello, para este domingo 7 de junio, dicha parada brindará servicio de forma normal.

#AvisoMetro



Al momento se abre la estación Viaducto en Línea 2. El servicio de trenes se ofrece de Tasqueña a Cuatro Caminos por ambos sentidos.



Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán, Nativitas y Portales continúan cerradas sin ascenso y descenso de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 5, 2026

Sin embargo, este sábado, Viaducto continuó con trabajos de remodelación, por lo que el Metro CDMX suspendió el servicio y rehabilitó el traslado de apoyo a través de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Lluvias o anomalías podrían retrasar el servicio en toda la red

La noche de este sábado 6 de junio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil activó la Alerta Naranja por fuertes lluvias y posible caída de granizo. Por ello, para este domingo, el servicio del Metro CDMX podría verse afectado en sus 12 líneas ante posibles precipitaciones.

Del mismo modo, anomalías podrían afectar el servicio, por lo que te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del Metro CDMX ante retrasos en la circulación de los trenes o cierres imprevistos.

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