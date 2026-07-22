Lluvias y posible granizo se concentrarán durante la tarde de este miércoles
La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este miércoles 22 de julio una mañana fresca, con cielo parcialmente nublado a medio nublado, de acuerdo con el pronóstico compartido.
Durante el día, las condiciones cambiarán y por la tarde se espera un ambiente templado a cálido en la región, con mayor presencia de nubes.
Por la tarde, aumentará la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Se esperan acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.
Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones durante los traslados y actividades al aire libre.
La temperatura máxima estimada para la Ciudad de México será de entre 26 y 28 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 12 y 14 °C.
El contraste entre la mañana fresca y la tarde cálida podría sentirse con mayor intensidad antes del inicio de las lluvias.
También se prevé viento de dirección variable con una velocidad de entre 10 y 20 kilómetros por hora.
Las rachas podrían alcanzar hasta 40 km/h, principalmente durante el desarrollo de las lluvias y tormentas.
Las condiciones de lluvia, actividad eléctrica y posible granizo se concentrarán durante la tarde de este miércoles en ambas entidades.