Lluvias y posible granizo se concentrarán durante la tarde de este miércoles

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Lluvias, chubascos y posible granizo afectarán a CDMX y Edomex. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este miércoles 22 de julio una mañana fresca, con cielo parcialmente nublado a medio nublado, de acuerdo con el pronóstico compartido.

Durante el día, las condiciones cambiarán y por la tarde se espera un ambiente templado a cálido en la región, con mayor presencia de nubes.

Por la tarde, aumentará la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Se esperan acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones durante los traslados y actividades al aire libre.

Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/ebwcIpZJwK — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 22, 2026

La temperatura máxima estimada para la Ciudad de México será de entre 26 y 28 °C, mientras que la mínima se ubicará entre 12 y 14 °C.

El contraste entre la mañana fresca y la tarde cálida podría sentirse con mayor intensidad antes del inicio de las lluvias.

También se prevé viento de dirección variable con una velocidad de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Las rachas podrían alcanzar hasta 40 km/h, principalmente durante el desarrollo de las lluvias y tormentas.

Las condiciones de lluvia, actividad eléctrica y posible granizo se concentrarán durante la tarde de este miércoles en ambas entidades.