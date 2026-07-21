Videos: incendio consume departamento en Coyoacán

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Incendio consumde departamento en Coyoacán. Foto: Getty

Un incendio consumió un departamento ubicado en el Barrio Oxtopulco, en la alcaldía Coyoacán, en una unidad habitacional. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar para controlar la emergencia; vecinos fueron evacuados como medida preventiva.

🔥🔥 INCENDIO EN EDIFICIO 🔥🔥🔥



En el Barrio Oxtopulco, alcaldía Coyoacán, se registra un incendio en un edificio. Personal de Protección Civil de Coyoacán y Bomberos laboran en el lugar.#ChismososDeLaZonaSur #Coyoacán pic.twitter.com/bd25i3FfhN — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) July 21, 2026

Servicios de emergencia acuden a incendio en Coyoacán

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que recibió un reporte por un incendio en un inmueble localizado en el Barrio Oxtopulco, en la alcaldía Coyoacán.

#ÚLTIMAHORA 🚨I Se registra un fuerte incendio en edificio de la calle Cerro Acasulco, en la colonia Barrio Oxtopulco, en la alcaldía Coyoacán (@Alcaldia_Coy)



⚠️Al momento servicios de emergencia trabajan a marcha forzada. Elementos especializados ya laboran en las… pic.twitter.com/MN6uNBZT3K — Josue Aguilar (@josuealeexis) July 21, 2026

Tras la llamada de emergencia, equipos de bomberos se trasladaron al sitio para realizar las labores de control del fuego y verificar las condiciones del inmueble. Personal de Protección Civil de Coyoacán también acudió para apoyar en la atención del incidente y mantener vigilancia en la zona.

Recibimos reporte de incendio de casa en el Barrio Oxtopulco, en @Alcaldia_Coy. Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/TmmjdxTnZZ — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 21, 2026

Las autoridades realizaron trabajos para sofocar las llamas y evitar que el incendio pudiera extenderse a otras áreas del edificio o afectar inmuebles cercanos.

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