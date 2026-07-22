Con video, Guillermo Sesma desiste de buscar custodia de sus hijos, pero defenderá inocencia

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

En un nuevo video, Guillermo Sesma se despidió de sus hijos asegurando que desistirá de buscar su patria potestad y custodia, tras varios años de reveses legales y acusaciones por parte de su exesposa Regina Seemann, entre ellas por violencia sexual infantil, así como vicaria en su contra.

A través de su cuenta de X, el asesor político se dijo harto del sistema de justicia en la Ciudad de México, que además de calificar de corrupto aseguró que se maneja con una “falsa perspectiva de género”, pese a existir pruebas que desmienten las acusaciones en su contra.

Esto se terminó. No como soñé, sino de la forma más injusta e impensable. Me despido sin quererlo, porque ya no tengo opción. Cada vez que intenté salvarlos, los lastimaron más. La culpa es una mochila pesada que no quiero que carguen. Recuerden nuestro último día juntos: 2 de… pic.twitter.com/vTfBu8AuAI — Guillermo Sesma (@gsesma) July 22, 2026

“Entiendo el porqué de la mentira, porque su mamá debió de haberlos protegido, cuidado, amado, no presionado en este juego mediático y de poder. Confío en su buena esencia. Ustedes son niños generosos, nobles. Confío en que la madurez y la sabiduría que llegan con el tiempo y los años, les permitan ver que este hombre que les enseñó a nadar, andar en bici, que los llevaba a comprar pan en el antojo de las seis de la mañana, que viajó por casi cuatro años todas las semanas, de jueves a lunes, para estar con ustedes y llevarlos a sus clases, los ama. Trabajen por lo que amen. Nunca dependan de nadie”

Guillermo Sesma

Mientras que también acotó que, aunque ya no buscará recuperar a sus hijos, seguirá defendiendo su inocencia de manera penal hasta que se cierren todas las carpetas de investigación que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene en su contra.

“Pensé que con tantas pruebas la ley me iba, nos iba a respaldar, pero hasta hoy la ley no ha importado. El sistema y las cabezas radicales se brindan con una falsa perspectiva de género. Hoy sé que los perdí, que a pesar de haber presentado testimonios, videos, declaraciones, fotos en un iPad, geolocalizaciones, comprobantes de pagos a peritos, la fiscalía de esta ciudad tuvo miedo.

Tuvo miedo a los colectivos feministas, tuvo miedo a las mentiras de una mujer enojada, tuvo miedo a la presión de redes sociales, pero se va a quedar en la conciencia de los servidores públicos que dejaron que la injusticia prevaleciera”

Guillermo Sesma

Sin embargo, en su videomensaje abrió la posibilidad a que, cuando cumplan la mayoría de edad, sean sus hijos quienes lo busquen, asegurando que “si deciden buscarme aquí estoy”.

¿Qué ha pasado en el caso entre Guillermo Sesma y Regina Seemann?

La disputa legal entre el empresario Guillermo Sesma y su exesposa, Regina Seemann, se ha intensificado en los últimos días con una serie de señalamientos públicos, denuncias cruzadas y procesos judiciales que permanecen abiertos tanto en materia familiar como penal.

El conflicto tomó mayor relevancia luego de que, en septiembre de 2024, Seemann difundió un video en el que acusó a Sesma de ejercer violencia física, psicológica y abuso sexual contra sus hijos, además de señalar presuntas influencias dentro de la FGJCDMX y del Poder Judicial para frenar las investigaciones.

En respuesta, Sesma rechazó las acusaciones y aseguró que son denuncias falsas para obtener beneficios económicos durante el proceso de divorcio. Agregó que, como parte de un convenio previo, vendió una propiedad en Estados Unidos con un valor cercano a tres millones de dólares y entregó esos recursos a su exesposa, quien posteriormente desconoció dicho acuerdo.

También sostuvo que Seemann presentó a finales de 2024 una nueva demanda de divorcio en la que solicita una pensión superior a 1.6 millones de pesos, además de cubrir diversos gastos personales, entre ellos vehículos, seguridad privada y seguros médicos.

Como parte de su defensa, Sesma difundió un fragmento de una audiencia celebrada en una corte de Texas en 2021, donde, bajo juramento, Regina respondió negativamente a preguntas relacionadas con presuntos actos de violencia o abuso sexual contra sus hijos mientras residían en Estados Unidos. Tras la difusión de ese video, ella precisó que los hechos que denuncia ocurrieron posteriormente, durante las convivencias de los menores con su padre en México entre 2023 y 2024.

En paralelo, Sesma informó que obtuvo un amparo de un juzgado federal que ordena a la Fiscalía capitalina reconocerlo como víctima dentro de una investigación relacionada con presunta manipulación de pruebas, lo que le permitirá participar activamente en ese procedimiento.

Sin embargo, el empresario también enfrenta un proceso penal. La FGJCDMX ejerció acción penal en su contra por el delito de abuso sexual agravado, derivado de una denuncia presentada por Seemann en representación de sus tres hijos menores de edad. La audiencia de imputación fue reprogramada en febrero pasado después de que la defensa solicitó más tiempo para revisar la carpeta de investigación.

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