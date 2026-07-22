Aficionado argentino denuncia amenazas de muerte tras golpiza en el Centro Histórico

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Aficionado argentino denuncia amenazas de muerte tras la golpiza. FOTO: Getty

Un aficionado argentino que fue golpeado en el Centro Histórico de la Ciudad de México aseguró que, además de la agresión física, él y las personas que grabaron el ataque han recibido amenazas de muerte. A más de 48 horas de los hechos, la víctima permanece hospitalizada y pidió a las autoridades localizar a los responsables.

Paulo relató que el ataque ocurrió cuando caminaba con otras personas, entre ellas menores de edad, por la zona de las calles Madero y Allende. Afirmó que el grupo no buscaba confrontaciones cuando fue sorprendido por uno de los agresores.

Desde el hospital, Paulo narró cómo comenzaron los hechos. Explicó que mientras caminaban por el Centro Histórico, un hombre lo pateó sin previo aviso.

“Llegamos hasta la calle, por Madero, hasta la que está ahí por Allende. No veníamos en plan de tener problemas con nadie, porque íbamos con chicos menores. Vino un tipo, me patea, me doy vuelta, le digo: ‘Eh, loco, ¿qué te pasa?’. Y ya cuando veo, se me abalanza de vuelta”, declaró.

La víctima pidió que el caso no quede impune y solicitó a las autoridades identificar a los responsables de la agresión.

Víctima asegura que recibió amenazas de muerte

Paulo también denunció que, después de la golpiza, comenzaron a recibir amenazas de muerte tanto él como las personas que registraron la agresión en video.

“Nos han amenazado de muerte. A las personas que grabaron también las amenazaron de muerte. Están los mensajes y todo. No quiero que tampoco quede así nomás por la protección de todos mis compañeros”, afirmó.

El aficionado argentino insistió en que las autoridades actúen para dar con los responsables y evitar que las amenazas se cumplan.

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