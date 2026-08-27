Lluvias y chubascos pegarán a CDMX este jueves

| 02:39 | L G Suárez | UnoTV
Lluvias y chubascos afectarán a CDMX y Edomex. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este jueves 27 de agosto cielo medio nublado a nublado, con ambiente fresco durante la mañana y condiciones frías en las zonas altas de la región, donde también podrían presentarse bancos de niebla.

Para la tarde se espera un ambiente cálido y aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos tanto en la CDMX como en el Estado de México. Las precipitaciones previstas serán de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas y estarán acompañadas de descargas eléctricas.

Lluvias y chubascos afectarán a CDMX y Edomex

Durante la tarde de este jueves, el cielo se mantendrá de medio nublado a nublado, con condiciones para lluvias e intervalos de chubascos en ambas entidades.

Además de las precipitaciones, se pronostican descargas eléctricas, por lo que las condiciones del tiempo cambiarán respecto al ambiente fresco y frío previsto durante las primeras horas del día.

¿Cuál será la temperatura en CDMX este jueves?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima estará entre 12 y 14 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 25 y 27 °C.

En Toluca, la temperatura mínima pronosticada será de 8 a 10 °C y la máxima se ubicará entre 21 y 23 °C.

El contraste de temperaturas será más marcado durante la mañana, cuando se espera ambiente fresco y frío, principalmente en las zonas altas de la región.

Rachas de viento alcanzarán los 40 km/h

También se prevé viento del este y noreste de 10 a 20 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

De esta manera, para este jueves 27 de agosto se esperan lluvias, chubascos y descargas eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México, después de una mañana fresca y con posibles bancos de niebla en zonas altas.

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