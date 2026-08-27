Prisión preventiva para dos señalados por fraude en examen a UNAM

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A prisión preventiva, dos por trampas en examen de la UNAM. Foto: Fiscalía CDMX

Un juez de control dictó prisión preventiva justificada contra David “N” y Edgar “N”, señalados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de, presuntamente, cobrar dinero para hacer trampa en el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, los imputados habrían respondido los exámenes en lugar de los aspirantes, simulando que eran los propios estudiantes quienes realizaban la prueba.

Audiencia continuará este viernes

Durante la audiencia, la defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez determinó que la continuación del proceso se realizará este viernes a las 15:00 horas.

El abogado defensor, Sergio Bravo, cuestionó la decisión de imponer la medida cautelar.

“La próxima audiencia va a ser el día viernes a las 15 horas, es el plazo que pedimos para que resumieran el término y el juez decidió que por falta de arraigo, lo cual considero que es falso”, Sergio Bravo, abogado defensor

El litigante también rechazó que exista un delito en los hechos atribuidos por el Ministerio Público.

“Consideramos que delito no hay, en la forma en que lo expuso el Ministerio Público no existe delito”, Sergio Bravo, abogado defensor

La defensa agregó que, desde su perspectiva, los acusados no realizaron las conductas que les atribuye la Fiscalía.

“La verdad ellos no hicieron absolutamente nada, pero nos quedamos pendientes”, Sergio Bravo, abogado defensor

Por ahora, ambos permanecen sujetos a prisión preventiva justificada, mientras se desarrolla la audiencia en la que se definirá su situación jurídica.

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