Con disculpa pública, admite Incifo deficiencias para identificar restos de Julio César Cervantes

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A Julio César Cervantes Cabañas le fallaron las autoridades para buscarlo en vida y respetar sus restos tras ser localizado ya fallecido. Su mamá vivió un viacrucis desde que reportó su desaparición en 2021 en la Ciudad de México.

Acudió con frecuencia al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) para buscarlo y dejar confrontas genéticas.

“Inmediatamente me di a la tarea de presentarme en el Incifo para reclamar el cuerpo de mi hijo, y ahí empezó mi viacrucis”

Laura Cabañas / mamá de Julio César Cervantes

En noviembre de 2024, un civil tocó a su puerta. Tenía noticias, su hijo había sido localizado sin vida.

“Habían transcurrido ya 10 meses de su muerte y sin que nada, nadie me hubiera informado. Les pedí que por favor me entregaran el cadáver de mi hijo, a lo que me respondieron que no era posible”

Laura Cabañas / mamá de Julio César Cervantes

Sin pedir autorización, la directiva del Incifo donó el cuerpo de Julio César a una universidad con fines académicos.

Derivado de la recomendación 09/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), el actual director del Incipo ofreció una disculpa pública.

“Reconocemos que existieron deficiencias en los procesos de identificación humana en la confronta y aprovechamiento de la información disponible para establecer oportunamente la identidad de Julio César Cervantes Cabañas, reconocemos que la coordinación institucional para favorecer su identificación fue insuficiente”

Arturo Cervantes / director del Incifo

“Durante 10 meses las autoridades no nos informaron, las disculpas públicas no deberían existir, pues inicialmente estas instituciones no deberían de fallar en su trabajo. Una disculpa pública no es suficiente para mí, ni para mi familia. Esta no me va a devolver a mi hijo, el hijo que yo perdí”

Laura Cabañas / mamá de Julio César Cervantes

La ombudsperson capitalina confió en que este caso no sea en vano.

“Julio César Cervantes Cabañas no puede quedar reducido a una falla institucional, su nombre, su historia y su memoria deben recordarnos que el Estado tiene la obligación de buscar mejor, identificar mejor, informar con claridad”

María Dolores González Saravia / presidente de la CDHCM

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