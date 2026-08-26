Tlalpan aplica ley seca; iniciará este jueves y se extenderá hasta el domingo
La alcaldía Tlalpan aplicará ley seca durante este fin de semana en la colonia Tlalpan Centro, por lo que se suspenderá la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles de la zona.
La medida entrará en vigor a las 00:00 horas del jueves 27 de agosto de 2026 y permanecerá vigente hasta las 24:00 horas del domingo 30 de agosto, según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
¿Cuándo inicia y cuándo termina la ley seca en Tlalpan?
La suspensión de actividades relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas tendrá una duración de cuatro días:
- Inicio: 00:00 horas del jueves 27 de agosto de 2026
- Término: 24:00 horas del domingo 30 de agosto de 2026
- Zona: colonia Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan
La disposición contempla bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones y busca prevenir alteraciones al orden y garantizar la seguridad durante las actividades que se desarrollen en la zona.
¿En qué establecimientos no se podrá vender alcohol?
La prohibición contempla establecimientos mercantiles que tengan actividades relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas, entre ellos:
- Vinaterías
- Tiendas de abarrotes
- Supermercados con licencia para vender vinos y licores
- Tiendas de autoservicio
- Tiendas departamentales
- Establecimientos de hospedaje
- Clubes
- Cantinas
- Pulquerías
- Cervecerías
- Peñas
- Cabarets
- Centros nocturnos
- Discotecas
- Salones de fiestas y de baile
- Otros establecimientos similares
La restricción aplica durante el periodo establecido por la alcaldía y comprende tanto la venta como el consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos señalados.
¿Habrá alguna excepción para comprar alcohol?
De acuerdo con el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, no se contempla una excepción para los establecimientos ubicados en la colonia Tlalpan Centro que realicen actividades relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
La suspensión permanecerá vigente desde las 00:00 horas del 27 de agosto hasta las 24:00 horas del 30 de agosto de 2026, por ello,quienes vivan o acudan a Tlalpan Centro durante este periodo deberán tomar en cuenta la restricción y evitar la compra o consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos incluidos en la disposición.
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