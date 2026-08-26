Tlalpan aplica ley seca; iniciará este jueves y se extenderá hasta el domingo

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Tlalpan aplica ley seca del 27 al 30 de agosto. Foto: Cuartoscuro

La alcaldía Tlalpan aplicará ley seca durante este fin de semana en la colonia Tlalpan Centro, por lo que se suspenderá la venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles de la zona.

La medida entrará en vigor a las 00:00 horas del jueves 27 de agosto de 2026 y permanecerá vigente hasta las 24:00 horas del domingo 30 de agosto, según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Foto: Gaceta Oficial de la CDMX

¿Cuándo inicia y cuándo termina la ley seca en Tlalpan?

La suspensión de actividades relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas tendrá una duración de cuatro días:

Inicio: 00:00 horas del jueves 27 de agosto de 2026

00:00 horas del jueves 27 de agosto de 2026 Término: 24:00 horas del domingo 30 de agosto de 2026

24:00 horas del domingo 30 de agosto de 2026 Zona: colonia Tlalpan Centro, alcaldía Tlalpan

La disposición contempla bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones y busca prevenir alteraciones al orden y garantizar la seguridad durante las actividades que se desarrollen en la zona.

¿En qué establecimientos no se podrá vender alcohol?

La prohibición contempla establecimientos mercantiles que tengan actividades relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas, entre ellos:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados con licencia para vender vinos y licores

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

Establecimientos de hospedaje

Clubes

Cantinas

Pulquerías

Cervecerías

Peñas

Cabarets

Centros nocturnos

Discotecas

Salones de fiestas y de baile

Otros establecimientos similares

Foto: Gaceta Oficial de la CDMX

La restricción aplica durante el periodo establecido por la alcaldía y comprende tanto la venta como el consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos señalados.

¿Habrá alguna excepción para comprar alcohol?

De acuerdo con el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, no se contempla una excepción para los establecimientos ubicados en la colonia Tlalpan Centro que realicen actividades relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

La suspensión permanecerá vigente desde las 00:00 horas del 27 de agosto hasta las 24:00 horas del 30 de agosto de 2026, por ello,quienes vivan o acudan a Tlalpan Centro durante este periodo deberán tomar en cuenta la restricción y evitar la compra o consumo de bebidas alcohólicas en los establecimientos incluidos en la disposición.

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