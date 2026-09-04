De mañana fresca a tarde con tormentas: así estará la CDMX
La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un cambio marcado en las condiciones del clima este viernes 4 de septiembre: la mañana comenzará con ambiente fresco y cielo medio nublado, pero por la tarde aumentará la nubosidad y aparecerán las lluvias.
En zonas altas del Estado de México se espera ambiente frío durante las primeras horas. Conforme avance el día, las temperaturas subirán y el ambiente será de templado a cálido en gran parte de la región.
Tarde con lluvias, descargas eléctricas y posible granizo
Durante la tarde, el cielo se mantendrá de medio nublado a nublado, con probabilidad de intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México.
Además, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y existe posibilidad de caída de granizo.
En el suroeste del Estado de México también se contemplan lluvias puntuales fuertes, que podrían provocar crecidas de arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.
¿Hasta cuánto subirá la temperatura en CDMX?
En la Ciudad de México, la temperatura mínima se ubicará entre 13 y 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 26 y 28 °C.
Para Toluca, el termómetro marcará una mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
Rachas de viento aumentarán en zonas de tormenta
El viento será de dirección variable, con velocidades de 10 a 20 km/h.
En las zonas donde se desarrollen tormentas, las rachas podrían aumentar hasta alcanzar entre 30 y 50 km/h.
Así, el viernes tendrá dos escenarios distintos en el Valle de México: una primera mitad del día fresca y con nubosidad parcial, seguida por una tarde con mayor probabilidad de lluvias, actividad eléctrica y granizo.
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