De mañana fresca a tarde con tormentas: así estará la CDMX

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Tarde con lluvias, descargas eléctricas y posible granizo. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán un cambio marcado en las condiciones del clima este viernes 4 de septiembre: la mañana comenzará con ambiente fresco y cielo medio nublado, pero por la tarde aumentará la nubosidad y aparecerán las lluvias.

En zonas altas del Estado de México se espera ambiente frío durante las primeras horas. Conforme avance el día, las temperaturas subirán y el ambiente será de templado a cálido en gran parte de la región.

Tarde con lluvias, descargas eléctricas y posible granizo

Durante la tarde, el cielo se mantendrá de medio nublado a nublado, con probabilidad de intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México.

⛈️☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/5oY0N7vjQk — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

Además, las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y existe posibilidad de caída de granizo.

En el suroeste del Estado de México también se contemplan lluvias puntuales fuertes, que podrían provocar crecidas de arroyos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

¿Hasta cuánto subirá la temperatura en CDMX?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima se ubicará entre 13 y 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 26 y 28 °C.

Para Toluca, el termómetro marcará una mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Rachas de viento aumentarán en zonas de tormenta

El viento será de dirección variable, con velocidades de 10 a 20 km/h.

En las zonas donde se desarrollen tormentas, las rachas podrían aumentar hasta alcanzar entre 30 y 50 km/h.

Así, el viernes tendrá dos escenarios distintos en el Valle de México: una primera mitad del día fresca y con nubosidad parcial, seguida por una tarde con mayor probabilidad de lluvias, actividad eléctrica y granizo.

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