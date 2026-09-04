Festival del Chile en Nogada reúne a 60 restaurantes en CDMX

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El Festival del Chile en Nogada 2026 comenzó en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde 60 establecimientos ofrecerán diferentes versiones de este platillo tradicional durante septiembre.

La quinta edición del festival estará disponible hasta el 30 de septiembre. Los restaurantes participantes pueden identificarse mediante un cartel y ofrecen desde recetas tradicionales hasta propuestas con un sello propio.

Festival del Chile en Nogada 2026: participan 60 restaurantes

El chile en nogada vuelve a ser protagonista de la temporada. De acuerdo con la información proporcionada, la iniciativa busca mantener esta tradición mexicana y, al mismo tiempo, impulsar el comercio y consumo local en el primer cuadro de la capital.

Adriana, una de las comensales, destacó que la temporada permite conocer distintas preparaciones. “Todos están muy buenos, es una muy buena temporada para probar diferentes recetas”, comentó.

Carlos Cervantes, coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, explicó que uno de los objetivos es conservar la tradición y apoyar a los establecimientos de la zona.

“Lo importante de esto es mantener esta cultura de una tradición mexicana de mucho tiempo, pero sobre todo poder impulsar el comercio local, el consumo local”, señaló.

5.º Festival del Chile en Nogada en el #CentroHistórico.



Durante todo septiembre, 60 establecimientos participan con sus propias versiones de este emblemático platillo de la gastronomía mexicana.



¿Cómo lo prefieres: capeado o sin capear? ¿Tradicional o con una propuesta… pic.twitter.com/UmZ2z4oujf — Autoridad del Centro Histórico (@ach_CDMX) September 3, 2026

¿Chile en nogada capeado o sin capear?

Entre los establecimientos participantes, cada cocina prepara su propia versión del chile en nogada.

Eduardo Marín, chef del Club de Banqueros de México, explicó que su propuesta es sin capear debido a que el capeado absorbe más líquido.

Por su parte, Rodrigo Gómez, chef de Portales de Tlaquepaque, indicó que mantienen una receta tradicional, sin agregar ingredientes o modificaciones fuera de su preparación habitual.

Además del chile en nogada tradicional, en algunos restaurantes se pueden encontrar otras presentaciones, como el chile tricolor hojaldrado.

¿Dónde consultar los restaurantes del Festival del Chile en Nogada?

En el portal de la Autoridad del Centro Histórico se puede consultar el mapa con los establecimientos que participan en el Festival del Chile en Nogada 2026, así como un recetario con distintas propuestas.

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