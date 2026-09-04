Operativo Cero Pirotecnia: así detectan cohetes en el Metro CDMX

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Antes de pasar los torniquetes del Metro de la Ciudad de México, usuarios deben mostrar bolsas, mochilas, paquetes o bultos como parte del Operativo Cero Pirotecnia, implementado desde el 1° de septiembre para evitar el ingreso de cohetes y otros artefactos explosivos a las instalaciones.

El operativo estará vigente hasta el 16 de septiembre y contempla revisiones en estaciones consideradas prioritarias, entre ellas Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica.

Durante el horario de servicio, personal de vigilancia y elementos policiales intensificarán su presencia en las entradas de las estaciones para prevenir y disuadir el ingreso de personas que transporten o pretendan comercializar artículos pirotécnicos dentro de las… pic.twitter.com/SShX7gSepf — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 1, 2026

Metro refuerza revisiones contra pirotecnia

Durante los filtros, elementos de seguridad solicitan a los pasajeros abrir sus mochilas para verificar que no transporten pirotecnia.

Usuarios consultados respaldaron la medida, aunque algunos pidieron que las inspecciones sean más detalladas para evitar que estos artefactos ingresen al sistema de transporte. “Está bien, pero la revisión debe de ser más minuciosa”, señaló un usuario, quien consideró que las inspecciones deben realizarse de manera completa.

Otra pasajera destacó que se trata de una medida de seguridad, pero pidió reforzar los controles debido a que todavía puede detectarse pirotecnia.

Vigilan venta clandestina de cohetes

Asimismo, en los alrededores de estaciones como Merced, elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea realizan recorridos para inhibir la venta clandestina de estos productos. Los agentes recorren pasillos y zonas comerciales para detectar posibles puntos de venta de pirotecnia.

Sin embargo, en Avenida Circunvalación todavía se observan puestos donde se ofrecen estos artefactos junto con productos relacionados con las celebraciones del mes patrio.

¿Cuánta pirotecnia han decomisado en el Metro?

Durante el último Operativo Cero Pirotecnia, realizado en diciembre de 2025, el Sistema de Transporte Colectivo Metro reportó el decomiso de 320 kilogramos de cohetes. Por su parte, en los primeros dos días del operativo de este año, las autoridades han detectado un kilogramo de pirotecnia.

Así, los puntos de revisión continuarán activos hasta el 16 de septiembre, principalmente en las estaciones consideradas prioritarias.

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