MC denuncia 7 muertes de trabajadores de limpia por uniformes guinda en CDMX

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MC acusa accidentes de trabajadores de limpia. Foto: Cuartoscuro

La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza, denunció que una trabajadora de limpia de 19 años falleció recientemente en la Ciudad de México y vinculó el hecho al uso de uniformes guinda en lugar de prendas visibles y fosforescentes.

“Hoy pedimos otro minuto de silencio para la trabajadora de limpia que falleció el día de antier por la soberbia política del partido en el poder, que no ha querido cambiar los uniformes guinda a lo que establece la ley: uniformes visibles y fosforescentes”. Patricia Urriza, diputada de Movimiento Ciudadano

DIPUTADA DE MC DENUNCIA MUERTES DE TRABAJADORES DE LIMPIA HAN SUFRIDO ACCIDENTES POR CAMBIO A UNIFORMES GUINDAS



La diputada @PatyUa criticó el fallecimiento de una trabajadora de limpia de 19 años por no usar uniformes visibles y fosforescentes a causa de la negligencia del gob… — El JuiciOso (@El_Juici0so) September 3, 2026

Denuncian accidentes de trabajadores de limpia

Según la diputada, en lo que va del año se han registrado 34 trabajadores accidentados y siete fallecimientos entre el personal de limpia.

“Han optado por instrumentalizar a los trabajadores y trabajadoras de limpia como mamparas publicitarias del color del partido en el poder, en lugar de proteger su seguridad”. Patricia Urriza, diputada de Movimiento Ciudadano

Durante su participación, Patricia Urriza afirmó que la normatividad establece el uso de colores visibles y materiales reflejantes en los uniformes de los trabajadores de limpia para mejorar su seguridad en la vía pública.

La legisladora señaló que el cambio a uniformes guinda habría reducido la visibilidad de los empleados que realizan labores cerca de avenidas y calles con tránsito vehicular.

Asimismo, acusó que los trabajadores han sido utilizados como una forma de promoción política a través del color de sus prendas, en lugar de priorizar medidas enfocadas en la prevención de accidentes.

Críticas al Gobierno de la Ciudad de México

En sus declaraciones, la diputada también cuestionó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, al considerar que la seguridad de los trabajadores debe estar por encima de cualquier criterio relacionado con la imagen institucional.

“No sabemos qué tiene que pasar para que el Gobierno de la Ciudad reivindique esta decisión. Solamente en un año llevamos más accidentes y más muertes que en todo el sexenio anterior de los trabajadores y trabajadoras de limpia”. Patricia Urriza, diputada de Movimiento Ciudadano

Hasta el momento, en las declaraciones difundidas por la legisladora no se incluye una respuesta oficial del Gobierno de la Ciudad de México sobre los señalamientos.

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