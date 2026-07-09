Mañana nublada con bruma y lluvias fuertes este jueves en CDMX

GENERANDO AUDIO...

CDMX y Edomex esperan lluvias fuertes. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán lluvias fuertes durante la tarde de este jueves 09 de julio, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, principalmente en el norte, centro y este del Estado de México.

Durante la mañana se espera cielo medio nublado con bruma, además de un ambiente fresco a templado en la región y frío en zonas altas. Conforme avance el día, el ambiente cambiará a templado a cálido, mientras aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvias.

Para esta noche y madrugada del jueves se pronostican #Lluvias muy fuertes en zonas de la #CDMX y en el #EdoMéx.



Consulta más detalles del #Pronóstico para el Valle de México y la Megalópolis. ⤵️https://t.co/ornurShcTG pic.twitter.com/7HEP39y6p7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 9, 2026

Lluvias fuertes en CDMX y Edomex con descargas eléctricas y granizo

El pronóstico indica lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros en 24 horas, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, especialmente en las regiones norte, centro y este de la entidad mexiquense.

Las autoridades también prevén que estas lluvias puedan presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas de tormenta. El viento será de componente sur con velocidades de 10 a 20 km/h.

Temperaturas previstas para este jueves

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C.

En Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

Las condiciones previstas mantienen la probabilidad de lluvias fuertes durante la tarde, por lo que se recomienda mantenerse atento a la evolución del pronóstico y a los avisos de las autoridades.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.