Impulsan iniciativa ley para legalizar asistencia médica para morir o eutanasia en CDMX

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La organización civil Libertad para Morir AC impulsa una iniciativa para crear una ley de asistencia médica para morir o legalizar la eutanasia en la Ciudad de México. La propuesta busca reunir 20 mil firmas para presentarla ante el Congreso de la Ciudad de México y abrir el debate sobre este procedimiento para personas con enfermedades graves e incurables.

De acuerdo con la organización, la iniciativa está dirigida únicamente a personas mayores de edad que tengan la capacidad de decidir y que enfrenten un sufrimiento considerado intolerable debido a una condición médica grave e incurable. La propuesta establece que la decisión deberá ser tomada exclusivamente por el paciente.

Ley de asistencia médica para morir busca llegar al Congreso de CDMX

Asunción Álvarez del Río, integrante de Libertad para Morir AC, explicó que la iniciativa plantea que una persona pueda solicitar ayuda para morir cuando cumpla con los requisitos establecidos. Señaló que la asistencia médica podría brindarse en dos modalidades.

La primera consiste en que el personal médico realice la acción que provoque la muerte del paciente, procedimiento conocido como eutanasia .

. La segunda contempla que el personal de salud entregue los medicamentos para que sea la propia persona quien los administre y concrete su decisión.

La propuesta también contempla que un comité certifique tanto la condición médica del paciente como su capacidad para tomar la decisión de manera libre e informada.

Propuesta reconoce objeción de conciencia del personal médico

Pedro Morales, también integrante de Libertad para Morir AC, indicó que la iniciativa establece que, una vez que una persona competente tome la decisión, ningún tercero, incluso familiares cercanos, pueda impedir el procedimiento.

Además, el proyecto plantea que el personal médico que participe en la asistencia para morir no reciba sanciones legales y, al mismo tiempo, reconoce el derecho a la objeción de conciencia para quienes decidan no intervenir.

Morales aseguró que la eutanasia ya se practica de forma clandestina en la Ciudad de México, por lo que, dijo, quienes participan actualmente enfrentan el riesgo de recibir sanciones legales debido a que la práctica no está permitida.

También impulsan una iniciativa a nivel federal

Mientras esta propuesta busca avanzar en el Congreso de la Ciudad de México, a nivel federal la paciente terminal Samara Martínez promueve la llamada Ley Trasciende, una iniciativa que también busca legalizar la eutanasia en México.

La organización continuará con la recolección de firmas para presentar formalmente la propuesta ante el Congreso de la Ciudad de México.