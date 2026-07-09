VIDEO: pelea en el AICM sorprende a viajeros

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Así fue la riña al interior del AICM. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Una pelea entre varias personas se registró en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y quedó captada en video. En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se observa a varias personas golpeándose en las salas de última espera, mientras personal del aeropuerto intenta separarlas.

Que fuerte! Peleas en el Aeropuerto Internacional Ciudad de México (AICM) 🇲🇽🕷️ pic.twitter.com/ANnpHs5OiX — Crónicas de la Ciudad Perdida Oscar Blanco CDMX (@OscarBlancoCdmx) July 8, 2026

¿Qué informó el AICM sobre la riña?

A través de un comunicado, el AICM confirmó que, tras los hechos, solicitó la intervención de la autoridad competente.

“Esta Entidad, con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la autoridad competente, quien presentó ante el juzgado cívico a los particulares involucrados”.

El aeropuerto agregó que la actuación tuvo como objetivo preservar el orden y evitar afectaciones mayores, tanto a otros usuarios como a las instalaciones de la Terminal 2.

#AICMinforma:



Con relación a la información que circula en redes sociales donde se observa a diversas personas agrediéndose en las salas de última espera de la terminal 2 de este aeropuerto, se informa:



Esta Entidad con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) July 8, 2026

¿Por qué comenzó la pelea en el aeropuerto?

De acuerdo con información difundida sobre el caso, un grupo de pasajeros presuntamente viajaba en estado de ebriedad.

Según esta versión, uno de ellos comenzó a causar desperfectos dentro de la aeronave, por lo que el capitán decidió impedir que continuara el viaje y ordenó su descenso.

La normativa aeronáutica internacional establece que el comandante o capitán de la aeronave es la máxima autoridad durante el vuelo y tiene la facultad de tomar decisiones para garantizar la seguridad de los pasajeros y de la operación, incluida la expulsión de personas que representen un riesgo.

Tras ser retirados del avión, algunos familiares habrían decidido bajar también de la aeronave. Posteriormente, presuntamente agredieron físicamente a empleados de atención al cliente de la aerolínea, lo que derivó en la riña captada en video dentro de la terminal.

Hasta el momento, ni el AICM ni Aeroméxico han informado sobre personas detenidas o posibles sanciones adicionales derivadas de estos hechos.

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