Fuertes lluvias afectan e inundan la CDMX; incluyendo el estacionamiento de la Cámara de Diputados

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Fuertes lluvias provocan inundaciones en la CDMX. FOTO: Especial

Las fuertes lluvias registradas la noche de este 8 de julio provocaron inundaciones y severas afectaciones en distintos puntos de la Ciudad de México, incluyendo el estacionamiento y el sótano de la Cámara de Diputados, además de complicaciones en vialidades y el servicio del Metro CDMX.

#CDMX 🌧🔴|| La lluvia de esta noche inundó el estacionamiento subterráneo de la sede de los diputados en San Lázaro. La Secretaría General del Palacio Legislativo informó que el agua ingresó por las rampas y coladeras del basamento, donde se ubican oficinas sindicales, de… pic.twitter.com/3NLITnPUwV — María de los Ángeles (@Gelosnivon) July 9, 2026

Las principales afectaciones se reportaron en el sur de la capital, donde la acumulación de agua dificultó la circulación sobre Calzada de Tlalpan, el Centro de Tlalpan y Avenida Insurgentes Sur. Las corrientes descendieron con fuerza y generaron importantes encharcamientos que afectaron el tránsito vehicular.

Lluvias afectan el servicio del Metro

Las intensas lluvias también ocasionaron la acumulación de agua en los baños del basamento de la Cámara de Diputados, además de inundaciones en el estacionamiento y el sótano del recinto de San Lázaro.

En la red del Metro CDMX, las autoridades informaron que, debido a las condiciones provocadas por la lluvia y para garantizar la seguridad de la operación, se implementó un servicio provisional en la Línea 5. El servicio opera de Politécnico a La Raza y de Oceanía a Pantitlán.

#AvisoMetro: Debido a las fuertes lluvias registradas en la Ciudad, la Línea 5 ofrece servicio provisional en dos tramos:

– Politécnico a La Raza.

– Oceanía a Pantitlán.

No se ofrece servicio de trenes entre las estaciones Aragón y Misterios.

Se coordina con @RTP_CiudadDeMex el… — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 9, 2026

De manera temporal permanecen sin servicio las estaciones Misterios, Valle Gómez, Consulado, Eduardo Molina y Aragón. Como alternativa de traslado, el Metro recomendó utilizar las Líneas 4 y 6, mientras unidades de RTP brindan apoyo en el tramo afectado. El organismo indicó que su personal trabaja para restablecer la operación completa en cuanto las condiciones lo permitan.

#ALMOMENTO 🚨⛈️¡Se inunda el Centro Histórico!



La tarde de este miércoles se presentan inundaciones en diferentes puntos de la #CDMX tras las intensas precipitaciones.



🔴La lluvia también provoca encharcamientos en Reforma y Eje 1 Poniente Bucareli, en la colonia Juárez,… pic.twitter.com/84EFuTjZyk — Josue Aguilar (@josuealeexis) July 9, 2026

Bomberos atienden encharcamientos en Tlalpan

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajan en las zonas afectadas para destapar alcantarillas y retirar basura, con el objetivo de acelerar el desalojo del agua y disminuir las afectaciones a la circulación.

Mientras tanto, en colonias como Condesa se reportó una lluvia de gran intensidad, con visibilidad reducida y pavimento resbaloso. Ante estas condiciones, se hizo un llamado a los automovilistas y motociclistas para reducir la velocidad, encender las luces, mantener la distancia entre vehículos y, si la tormenta aumenta, resguardarse hasta que mejoren las condiciones.

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