Marie pone bajo vigilancia las costas del Pacífico: qué hacer ante oleaje elevado

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Foto: Cuartoscuro

La tormenta tropical Marie podría intensificarse a huracán durante las próximas horas de este miércoles 2 de septiembre, mientras se desplaza al suroeste de Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema presenta una amplia nubosidad que alcanza el occidente de México y el sur de la península de Baja California, además de generar oleaje elevado en costas de la península de Baja California y el Pacífico Central.

Ante este panorama, es importante conocer qué medidas tomar si se presenta oleaje elevado en las playas.

¿Qué es el oleaje elevado?

El oleaje elevado se produce por los vientos fuertes asociados con fenómenos como tormentas tropicales y huracanes. Estas condiciones pueden incrementar la fuerza y altura de las olas y representar un riesgo para quienes se encuentran en las zonas costeras.

Los efectos también pueden agravarse por la marea de tormenta, que consiste en un aumento del nivel medio del mar provocado por huracanes intensos.

El oleaje elevado no debe confundirse con un tsunami, ya que está relacionado con los vientos y movimientos del agua generados por sistemas meteorológicos, mientras que un tsunami se origina por movimientos en el lecho marino.

¿Qué hacer ante oleaje elevado?

Ante la presencia de oleaje elevado, las autoridades recomiendan extremar precauciones y evitar ingresar al mar. Entre las principales medidas se encuentran:

Consultar el color de la bandera colocada en la playa para conocer las condiciones del mar

colocada en la playa para conocer las condiciones del mar Si se observa oleaje fuera de lo normal, evitar permanecer cerca del mar y no acercarse aunque las olas parezcan haberse calmado

Identificar la ubicación de los salvavidas

Evitar entrar mar adentro y respetar las señales de peligro instaladas en las playas

No instalar carpas, mobiliario u otros equipos cerca de la orilla o de la línea costera

Evitar bañarse en playas apartadas, debido a que pueden presentarse remolinos locales

Suspender actividades recreativas en el mar mientras persistan las condiciones adversas

Si una persona cae al agua, debe alejarse de la zona donde rompen las olas, pedir auxilio y esperar el rescate

Marie podría intensificarse a huracán

El SMN informó que Marie tiene vientos máximos de 110 kilómetros por hora, por lo que podría alcanzar la categoría de huracán si sus vientos aumentan a 120 kilómetros por hora.

Además del oleaje elevado, la tormenta tropical reforzará las lluvias en Baja California Sur y el occidente de México.

Por ello, mientras Marie mantiene su desplazamiento frente a las costas mexicanas, la recomendación para quienes se encuentren en zonas costeras es mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de las autoridades.

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