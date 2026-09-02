Marie se convertiría en huracán este miércoles: trayectoria y estados en riesgo

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Marie podría convertirse en huracán en las próximas horas. Foto: X@conagua_clima

La tormenta tropical Marie podría intensificarse a huracán en las próximas horas de este miércoles 2 de septiembre mientras se desplaza al suroeste de Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema generará oleaje elevado en la península de Baja California y costas del Pacífico Central, además de reforzar las lluvias en Baja California Sur y el occidente del país.

Esta mañana, la #TormentaTropical Marie se localizó a 670 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Su circulación reforzará la probabilidad de #Lluvias en dicha entidad y el occidente de #México. Más información en ⬇️https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/YbxpV7uP0N — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 2, 2026

Marie podría ser huracán en las próximas horas y afectar México

En entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta en A las Nueve en Uno, Jaime Abarrán, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, detalló los efectos que podría causar Marie en territorio nacional.

“Su nubosidad es muy amplia y proyecta nubosidad al occidente de la República Mexicana y, por su puesto, al sur de la península de Baja California… Hay que estar muy atentos a la tormenta tropical Marie y que en unas horas pudiera incrementarse a huracán. Tiene 110 kilómetros por hora en sus vientos máximos, se necesita que llegue a 120 (kilómetros por hora) para que, inmediatamente adquiera las características de huracán”, Jaime Abarran, integrante del Servicio Meteorológico Nacional

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en zonas de:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Nayarit

Michoacán

Además, los efectos de la tormenta tropical Marie se sumarán a otros fenómenos climatológicos generando chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de:

Sinaloa

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Colima

Guerrero

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Además de las lluvias causadas por la tormenta tropical Marie, autoridades también alertaron por oleaje elevado en la zona, el cual podría alcanzar más de 3 metros de altura.

La tormenta tropical Marie, próxima a intensificarse a huracán categoría uno, podría generar:

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en Baja California Sur

Baja California Sur Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California

Trayectoria de la tormenta tropical Marie

Autoridades destacan que, hasta el último corte, la tormenta tropical Marie se localiza a 670 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Además, mantiene un desplazamiento hacia el noroeste.

Recomendaciones ante la tormenta tropical Marie

Ante el fortalecimiento de Marie, autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la población. Hicieron un llamado a extremar precauciones, principalmente, en las zonas con lluvias, viento y oleaje, así como atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

Por su parte, en su cuenta de X, el Gobierno de Baja California Sur, pidió a la población a evitar ingresar al mar en las playas de la zona urbana de La Paz, desde El Conchalito hasta El Caimancito, durante los próximos 4 días. La medida, dijo, es por la corrida de arroyos ocasionada por las recientes lluvias.

🌊🟡 #Atención | Se recomienda evitar ingresar al mar en las playas de la zona urbana de La Paz, desde El Conchalito hasta El Caimancito, durante los próximos 4 días.

Esta medida preventiva se deriva de la corrida de arroyos ocasionada por las recientes lluvias. pic.twitter.com/iWLiTQE2DL — Gobierno de BCS (@GobBCS) September 2, 2026

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