Tormenta tropical, onda y monzón mexicano mantendrán este miércoles las lluvias en todo el país

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Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 2 de septiembre de 2026, el monzón mexicano sobre el noroeste generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Y la tormenta tropical Marie, se desplazará al sur y suroeste de Baja California Sur, ocasionando oleaje elevado en la península y costas del Pacífico Central mexicano, con probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y el occidente del país.

Asimismo, la onda tropical 35 que se desplazará sobre el sur del territorio nacional, y otros fenómenos, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, con posible granizo en el occidente y centro del país. La nueva onda tropical 36 se aproximará al sur de la península, reforzando la probabilidad de lluvias en la región.

Toda vez que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, estados del litoral del Pacífico, Golfo de México y península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Dónde lloverá este miércoles?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur Sonora Chihuahua Nayarit Michoacán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa Durango Zacatecas Aguascalientes Jalisco Colima Guerrero Guanajuato Querétaro Hidalgo Estado de México Puebla Veracruz Oaxaca Chiapas Campeche Yucatán Quintana Roo

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Ciudad de México Morelos Tlaxcala Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California



El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C: Baja California (noreste y sur), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste), Sinaloa (centro y sur), Coahuila (norte), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste y centro), San Luis Potosí (este) y Oaxaca (sur). 35 a 40 °C: Baja California Sur (centro y sureste), Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Temperaturas mínimas: 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Viento: 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur. 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Oleaje: Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. 2.5 a 3.5 metros de altura: Baja California Sur. 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco durante la mañana, y frío en zonas altas, con ambiente templado a cálido y cielo medio nublado a nublado por la tarde.

También, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México (norte y noroeste), que podrían generar inundaciones y deslaves, así como lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 14 a 16 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 50 km/h.

¿Cómo estará el clima este jueves?

Por otra parte, para este jueves el huracán Marie en el océano Pacífico, se desplazará lentamente al suroeste de Baja California Sur, ocasionando oleaje elevado en la península y las costas de Pacífico Central mexicano, además de reforzar la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y el occidente del país.

Además, el monzón mexicano sobre el noroeste el paso de la onda tropical 36 en el sur y occidente, entre otros fenómenos meteorológicos, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, sur y sureste, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

A la vez, la circulación anticiclónica en niveles medios comenzará a desplazarse al este, mientras que sus dorsales mantendrán el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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