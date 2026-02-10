Martes 10 de febrero con nuevo frente frío y nevadas en el norte del país; calor en el resto

GENERANDO AUDIO...

Nevadas, calor y nuevo frente; clima este martes 10 de febrero. Foto: Cuartoscuro

Este martes 10 de febrero, una vaguada en altura y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, se desplazarán sobre el noroeste y norte de la República Mexicana y propiciarán lluvias y chubascos, descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en dichas regiones; con lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Asimismo, se prevén posibles nevadas en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa. y Durango. Un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dicha región, así como en el sureste mexicano.

Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, originarán chubascos en Oaxaca, así como lluvias aisladas en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. A su vez, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y el incremento de las temperaturas vespertinas sobre gran parte de México. Asimismo, prevalecerá viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Finalmente, durante la tarde-noche, un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, propiciando fuertes rachas de viento en dicha entidad, además del golfo de California.

¿Dónde lloverá este martes 10 de febrero?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Sonora

Sinaloa

Durango

Coahuila

Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Guerrero

Veracruz

Chiapas

Quintana Roo

Posibles nevadas

Zonas serranas de Chihuahua

Zonas serranas de Durango

Zonas serranas de Sonora

Zonas serranas de Sinaloa

Las lluvias podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas y nevadas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 10 de febrero?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas

Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas 30 a 35 ° C: San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: Baja California

Baja California -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

zonas serranas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, y Chiapas

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas

: golfo de California, Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas Viento de 40 a 70 km/h : Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

: Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h : Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla

: Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

golfo de Tehuantepec Mar de fondo de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Baja California

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. No se esperan lluvias.

Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente frío por la mañana. No se esperan lluvias. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo despejado; por la tarde, ambiente templado y sin posibilidad de lluvias. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

