México se rezaga en corrupción: queda por debajo de Chile y Cuba y al nivel de Irak

GENERANDO AUDIO...

Corrupción en México en 27 puntos, según Transparencia Internacional. Shutterstock

México obtuvo 27 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, que lo ubicó en el lugar 141 de 182 países evaluados, una posición que lo coloca debajo de países de América como Canadá, Estados Unidos, Chile y Cuba y al lado de Camerún, Pakistán, Mali e Irak.

México frente a América: quiénes están mejor, igual y peor evaluados

En comparación con otros países del continente americano, México se ubica por debajo de naciones como Canadá (75), Estados Unidos (64), Chile (63), Brasil (35), Argentina (36) y Cuba (40), que obtuvieron mejores calificaciones en el índice y presentan una percepción más favorable sobre el combate a la corrupción en sus instituciones públicas.

En el ranking global, México aparece en un nivel similar al de países como Camerún (26), Pakistán (28), Mali (28) e Irak (28), con los que comparte rangos cercanos en puntuación y posición.

Por el contrario, dentro de América Latina, existen países con una percepción aún más negativa que la de México, entre ellos:

Guatemala (26 puntos)

(26 puntos) Paraguay (24)

(24) Honduras (22)

(22) Haití (16)

(16) Nicaragua (14)

(14) Venezuela (10)

México en la OCDE y el G20

La posición de México también resulta desfavorable al compararse con la OCDE, ya que ocupa el último lugar entre los 38 países miembros. En contraste, países como Colombia, Costa Rica y Estados Unidos registran mejores posiciones en la región.

Por otro lado, en el G20, el país se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia.

Evolución reciente del puntaje de México

Aunque en comparación con 2024 México sumó un punto, al pasar de 26 a 27, el avance no se reflejó en el ranking, ya que descendió una posición, del lugar 140 al 141.

Este comportamiento confirma un patrón de estancamiento, más que de mejora sostenida.

Panorama global del Índice de Percepción de la Corrupción 2025

A nivel mundial, el promedio del IPC fue de 42 puntos, el nivel más bajo en más de una década. El informe señala que 122 de los 182 países evaluados obtuvieron menos de 50 puntos, lo que refleja una percepción generalizada de corrupción en el sector público.

Los países con mejor evaluación, sin que alguno llegara al máximo de 100, fueron:

Dinamarca (89)

(89) Finlandia (88)

(88) Singapur (84)

En contraste, las peores calificaciones, sin que alguno llegara a cero, correspondieron a:

Sudán del Sur (9)

(9) Somalia (9)

(9) Venezuela (10)

¿Qué es y cómo se elabora el Índice de Percepción de la Corrupción?

El Índice de Percepción de la Corrupción es la referencia global más utilizada para comparar cómo expertos y empresarios evalúan la corrupción en las instituciones públicas.

La medición utiliza una escala de 0 a 100 puntos, donde las calificaciones más altas reflejan una mejor percepción de integridad en el sector público.

El IPC no mide delitos ni procesos judiciales. Su evaluación se basa en la percepción de expertos y empresarios sobre prácticas de corrupción en el sector público.

La calificación se construye a partir de 13 encuestas y evaluaciones independientes elaboradas por organismos internacionales, que analizan factores como transparencia, rendición de cuentas, controles institucionales e impunidad. Una puntuación baja indica que la corrupción es percibida como un fenómeno extendido dentro de la administración pública.

Factores que influyen en la calificación de México

Organizaciones especializadas en transparencia y anticorrupción han identificado diversos elementos que inciden en el resultado de México dentro del IPC 2025, entre ellos:

Incertidumbre sobre la implementación de reformas en transparencia, justicia y anticorrupción

Persistencia de impunidad en casos de alto impacto político y económico

Bajo nivel de sanciones administrativas detectadas por órganos de fiscalización

Casos de corrupción a nivel estatal

Uso de empresas fantasma o contratistas con información limitada en la contratación pública

De acuerdo con Transparencia Internacional, estos factores reflejan problemas estructurales en las instituciones públicas.

Evolución del índice en México durante más de una década

El desempeño histórico de México en el IPC muestra estancamiento y retrocesos:

2012: 34 puntos, lugar 105

2013: 34 puntos, lugar 106

2014: 35 puntos, lugar 103

2015: 31 puntos, lugar 95

2016: 30 puntos, lugar 123

2017: 29 puntos, lugar 135

2018: 28 puntos, lugar 138

2019: 29 puntos, lugar 130

2020: 31 puntos, lugar 124

2021: 31 puntos, lugar 124

2022: 31 puntos, lugar 126

2023: 31 puntos, lugar 126

2024: 26 puntos, lugar 140

2025: 27 puntos, lugar 141

En una década, México cayó 46 posiciones en el ranking internacional.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.