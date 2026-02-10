Gabinete de Seguridad desconoce detalles sobre enfrentamiento y muerte de sobrino del “Mayo” en Sinaloa

GENERANDO AUDIO...

Omar García Harfuch en la mañanera. Foto: Cuartoscuro

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que hasta el momento no hay confirmación de la muerte del sobrino de Ismael el “Mayo” Zambada en Sinaloa.

Durante la conferencia matutina de este martes 10 de febrero, el encargado de la seguridad en el país confirmó que hubo enfrentamientos en Sinaloa “entre grupos rivales”.

A pregunta expresa de UnoTV, García Harfuch detalló que uno de los enfrentamientos se registró “a media noche”.

“A medianoche, un enfrentamiento o algo que ocurrió en Sinaloa, se reporta la muerte de un familiar de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael el ‘Mayo’ Zambada , todavía no tenemos la identidad confirmada, en cuanto tengamos la información de quién es esta persona específicamente (lo informaremos)”.

Al ser cuestionado sobre lo qué ocurrió, el funcionario sólo se limitó a contestar que no hay información completa: “en cuanto la tengamos, la compartiremos…”, abundó.

García Harfuch informó que los enfrentamientos entre grupos rivales en Sinaloa fueron dos, los cuales se registraron en Naome y las afueras de Culiacán.

Durante la noche del 9 de febrero trascendió que el cuerpo sin vida de Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de Ismael el “Mayo” Zambada, había sido hallado en la cajuela de una camioneta sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en Sinaloa.

