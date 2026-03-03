¡Menos calor y más lluvia! Frente frío 38 seguirá presente en México este martes 3 de marzo

GENERANDO AUDIO...

Frente frío 38 continuará en el país este martes 3 de marzo. Foto: Cuartoscuro

Para este martes 3 de marzo, el frente frío 38 desplazará sobre el norte de Baja California, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, ocasionarán vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el norte, occidente, centro y sureste del país, incluida la península de Yucatán, aunados a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, chubascos en Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas. Asimismo, se prevén lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Guerrero, Estado de México y Puebla.

Finalmente, se prevé el debilitamiento de la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, por lo que la onda de calor finalizará para las regiones de Durango, Jalisco, Morelos y Puebla; sin embargo, se mantendrá la onda de calor en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. A su vez, el ambiente vespertino continuará siendo cálido a caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.

¿Dónde lloverá este martes 3 de marzo?

Intervalo de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Jalisco

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Durango

Colima

Michoacán

Estado de México

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Guerrero

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Con el frente frío, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 3 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Guerrero, Oaxaca y Chiapas 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán 30 a 35 ° C: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Campeche, Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas

: Campeche, Yucatán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tabasco

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Tabasco Viento de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Quintana Roo

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: península de Baja California y golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos.

Mínima de 2 a 4 °C y máxima de 23 a 25 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén chubascos. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y despejado; por la tarde, calor y posible lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

