Orlando Hércules López Miralrido, mexicano varado en Tel Aviv, exige apoyo a Cancillería

El connacional Orlando Hércules López Miralrido denunció que permanece varado en Tel Aviv, Israel, sin recibir comunicación directa ni apoyo institucional por parte de la Cancillería mexicana. En una carta dirigida a la presidenta de la República, aseguró que no ha tenido orientación concreta ni asistencia logística en medio del conflicto en la región.

En el documento, el mexicano afirma que la situación es crítica y que enfrenta condiciones de seguridad inciertas, además de recursos económicos limitados, escasez de alimentos y poco tiempo disponible de hospedaje.

Orlando Hércules López denuncia falta de apoyo en Israel

En su carta, el connacional señala que, pese a tratarse de un escenario internacional complejo, la protección consular es un derecho.

Entendemos que se trata de una situación internacional compleja… sin embargo, somos ciudadanos mexicanos en zona de conflicto… nuestra protección y asistencia consular no es opcional; es un derecho.

López Miralrido afirma que hasta el momento no ha recibido comunicación directa, acompañamiento institucional ni información clara sobre posibles mecanismos de apoyo.

Exige asistencia económica o logística inmediata

El mexicano solicita al Gobierno de México asistencia económica o logística en caso de prolongarse el cierre del espacio aéreo. Asegura que la falta de recursos complica su permanencia en Tel Aviv, mientras la situación de seguridad sigue siendo incierta.

“No pedimos privilegios. Pedimos protección, información y presencia institucional”, concluye la carta.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre una respuesta oficial a esta solicitud.

