¡No cesa el frío en CDMX! Bajas temperaturas continúan este sábado 24 de enero

Continúa el frío en CDMX para este sábado 24 de enero. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este sábado 24 de enero el clima continuará frío y con niebla por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y sin posibilidad de lluvias en la Ciudad de México.

Los amaneceres fríos persisten especialmente en las zonas altas, donde este sábado 24 de enero se prevén bancos de niebla y clima muy frío con posibles heladas. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 8 a 10 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre 0 y 2 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En ambas entidades no se esperan precipitaciones.

De igual forma, para este sábado 24 de enero se esperan rachas de viento con dirección variable y con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a utilizar varias capas de ropa para evitar el viento, la lluvia y las bajas temperaturas.

