Semar actualiza saldo: 5 personas muertas, 2 rescatadas y una no localizada tras desplome de avión en Galveston

Un saldo de cinco personas muertas, dos con vida y una no localizada, dejó el desplome de un avión en inmediaciones de Galveston, Texas, según actualizó la Secretaría de Marina (Semar).

A través de un comunicado, la dependencia federal destacó que la aeronave naval siniestrada llevaba ocho tripulantes al momento del accidente, mientras que continúan las labores de búsqueda y rescate de la persona aún no localizada.

Asimismo, destacó que el avión tipo King Air ANX 1209 realizaba un traslado médico a la localidad estadounidense en coordinación con la Fundación Michou y Mau, cayendo al mar durante su aproximación a Galveston.

“La Institución reitera sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este trágico siniestro, así mismo, reafirma su compromiso de brindar información oportuna, a través de los canales oficiales en cuanto se tenga alguna actualización”

Secretaría de Marina

La Secretaría de Marina puntualizó que ya se coordina con el Consulado General en Houston, Texas, para llevar a cabo los trámites correspondientes.

Activan fuerzas diplomáticas

Por otra parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se dijo pendiente de los hechos en Galveston a la vez que mantiene la comunicación y coordinación con la Semar para los trámites que se requieran.

Además, lamentó y expresó sus “más sentidas condolencias a familiares y amigos de los fallecidos en el accidente” registrado esta tarde en la costa de Estados Unidos.

La SRE acotó que el Consulado General en Houston ya está en contacto con las autoridades locales a fin de brindar todo el apoyo y asistencia que requieran las familias afectadas por el desplome del avión naval.

De igual forma, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el trabajo conjunto entre el gobierno de su país y el mexicano en el rescate de cuerpos, así como de los sobrevivientes del desplome de la aeronave frente a las costas de Texas.

También expresó “nuestras más sentidas condolencias a las familias de quienes perdieron la vida, y nuestras oraciones y pensamientos están con todas las personas afectadas”.

El embajador reiteró que las autoridades estadounidenses y la oficina diplomática continuará brindando apoyo “a los esfuerzos en turno”.

